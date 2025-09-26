Un juzgado de EEUU imputa al exdirector del FBI después de las presiones de Trump para procesar a oponentes políticos

El exdirector del FBI, James Comey, en una imagen de 2018. Reuters

Un gran jurado federal imputó este jueves a James B. Comey, exdirector del FBI, quien investigó al presidente Donald Trump por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016.

Aunque los cargos aún no han sido revelados públicamente, fuentes del Departamento de Justicia indicaron a medios estadounidenses que el gran jurado acusó a Comey de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción.

El Departamento de Justicia presentó el caso apenas días atrás, después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra oponentes políticos.

La administración considera que la conducta de Comey en redes sociales y en declaraciones públicas podría constituir un abuso de su cargo, mientras que los partidarios del exdirector califican la acusación como motivada políticamente.

Comey reaccionó diciendo: "Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal", en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Soy inocente, así que celebremos un juicio y mantengamos la fe", agregó en el vídeo.

Comey se convierte así en el primer exalto funcionario procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses. En el pasado, Trump ha calificado las investigaciones en su contra como una "caza de brujas".

La investigación de Comey buscaba determinar si miembros de la campaña de Trump se habían coordinado con Rusia y supervisó la recopilación de pruebas y testimonios del Congreso, lo que generó controversias que llevaron a su despido en 2017.

Trump ha celebrado este jueves la imputación de Comey.

"¡Justicia en Estados Unidos!" publicó Trump en su cuenta de Truthsocial y agregó "uno de los peores seres humanos que este país haya visto (...) fue acusado formalmente por dos delitos graves por diversos actos ilegales", dijo Trump en referencia a la imputación contra Comey.

El fallo ha provocado reacciones entre los legisladores demócratas que calificaron la imputación como un "fracaso del sistema judicial", y advierten de que el presidente Trump no se conformará con castigar a quienes percibe como sus enemigos.

We aren't on a slippery slope to a constitutional crisis. We are IN the crisis. Time for leaders - political leaders, business leaders, civic leaders - to pick a side: democracy or autocracy? https://t.co/c93GIlxbjE — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) September 25, 2025

El senador Chris Murphy, de Connecticut, escribió en su cuenta de X: "No estamos en una pendiente resbaladiza hacia una crisis constitucional. Estamos en la crisis. Es hora de que los líderes (políticos, empresariales y cívicos) elijan un bando: ¿democracia o autocracia?".