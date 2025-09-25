Trump 'trolea' a Biden: ordena sustituir el retrato en la Casa Blanca del demócrata por el de un bolígrafo automático

La imagen del bolígrafo automático en lugar de Joe Biden, entre los retratos de los dos mandatos de Donald Trump. White House

El presidente de EEUU, Donald Trump, prosigue con su cruzada contra su antecesor, Joe Biden. Esta vez en forma de 'troleo' a cuenta de su retrato.

El republicano ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el retrato del demócrata en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca.

La Casa Blanca publicó el miércoles en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de la galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda. Además, Margo Martin, una de las asistentes de prensa de la Casa Blanca, publicó un vídeo de la galería.

Las fotografías, acompañadas por el mensaje en mayúsculas "Nuevo en la Casa Blanca", muestran primero a Trump observando su retrato al final de la larga fila de fotografías presidenciales en marcos dorados y una segunda, donde se ve claramente la firma de Biden realizada con 'autopen'.

Este nuevo agravio al demócrata ya había sido adelantado por el propio Trump a principios de septiembre al anunciar lo que bautizó como el "Muro de la Fama Presidencial": "Esto va a ser muy polémico".

El presidente de EEUU ha acusado repetidamente a su antecesor de no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada , según el magnate, con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata ha negado.

Pese a ello, Trump ordenó en junio investigar el supuesto uso del 'autopen' para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca, y tanto el presidente como legisladores republicanos argumentan que los empleados del exmandatario lo hicieron probablemente para ocultar su "deterioro cognitivo".

Biden, de 82 años y diagnosticado con un cáncer de próstata en estado "agresivo", se defendió entonces: "Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa".