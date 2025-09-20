EEUU exigirá 100.000 dólares anuales a las empresas que quieran contratar a extranjeros altamente cualificados

Donald Trump junto a un cartel que dice "La tarjeta dorada de Trump está aquí", con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, el 19 de septiembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este sábado una norma con la que aumenta las tarifas de los visados H1-B hasta los 100.000 dólares anuales. Este visado permite a las empresas del país contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en actividades altamente cualificadas.

Este pago corre a cargo de las empresas estadounidenses. Hasta ahora su coste era de entre 2.000 y 3.000 dólares para pequeñas y medianas empresas. Ahora, una empresa con 10 trabajadores bajo el visado H1-B podría enfrentarse a pagos de hasta 1 millón de dólares adicionales anuales.

A su vez, el magnate ha anunciado la creación de una "tarjeta dorada", un nuevo visado destinado a aquellos trabajadores extranjeros "que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo".

Según la proclamación firmada por el republicano, estas medidas pretenden favorecer las contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido.

Busca, por tanto, "proteger a los trabajadores estadounidenses" al garantizar que las personas foráneas que se contraten tengan una cualificación tan alta que impida que las reemplace ningún nacional.

Sin embargo, podría ser un tiro en el pie ya que el sector tecnológico de EEUU depende en gran medida de trabajadores cualificados de India y China.

"Cien mil dólares al año para visas H1-B, y todas las grandes empresas están de acuerdo. Hemos hablado con ellas", ha asegurado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

El propio Lutnick ha avisado a las empresas de que contratar a extranjeros cualificados ya "no es rentable".

"Si van a capacitar a alguien, deben capacitar a uno de los recién graduados de una de las grandes universidades de nuestro país. Capaciten a estadounidenses. Dejen de traer gente para que nos quite el trabajo", ha continuado con un claro mensaje antimigratorio.

Según estimaciones basadas en datos del Gobierno, se cree que unas 700.000 personas viven actualmente en Estados Unidos con este visado.

Qué es el visado H1-B

Se trata de un permiso creado en 1990 por el Gobierno estadounidense. Permite que los profesionales extranjeros altamente cualificados puedan desarrollar su actividad legalmente en las empresas de EEUU de manera temporal.

Se otorga por tres años prorrogables por otros tres, es decir, hasta un total de seis. En total, hay un cupo de 65.000 visados H-1B para cada año fiscal fijado por el Congreso. Por otro lado, hay otras 20.000 plazas para visados para títulos avanzados, orientados a posgrados o maestrías.

A este visado se pueden acoger personas que vayan a desempeñar un trabajo que requiera "la aplicación teórica y práctica de una serie de conocimientos altamente especializados, que incluyen, pero no se limitan, a científicos, ingenieros y profesionales de la informática", según informa el Ministerio de Trabajo.

El único requisito que el puesto al que se pretende acceder necesite un título universitario relacionado y que el solicitante lo tenga o pueda demostrar experiencia equivalente. También se otorga a modelos de alta costura.

Para este tipo de visados no se requiere probar la intención de regresar al país de origen por lo que suelen estar orientados a conseguir después una residencia permanente en Estados Unidos.

Por tanto, se trata de un escalón más en la amplia ofensiva del magnate contra la inmigración, ignorando que el propio Elon Musk posee una visa H-1B como ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Sudáfrica, detalla Reuters.

India y el sector tecnológico en EEUU

Según cifras de la Administración Trump, aproximadamente dos tercios de los empleos conseguidos a través del programa H1-B están relacionados con la tecnología y los ordenadores, aunque también se usa para acoger a ingenieros, educadores y trabajadores de la salud.

India fue el mayor beneficiario de visas H-1B el año pasado, representando el 71% de las visas concedidas, mientras que China quedó en un distante segundo lugar con el 11,7%, según datos del gobierno.

En la primera mitad de 2025, Amazon tuvo más de 10.000 visas H-1B aprobadas, mientras que Microsoft y Meta Platforms tuvieron más de 5.000 cada uno.