Kilmar Abrego, el inmigrante deportado por error a El Salvador por la Administración Trump, detenido de nuevo

Kilmar Abrego, antes de entregarse este lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore. Reuters

Kilmar Abrego García, el inmigrante que fue deportado por error por la Administración Trump el pasado marzo a la megacárcel del salvadoreño Nayib Bukele, fue detenido este lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de entregarse este lunes en una instalación en Baltimore.

Abrego había recuperado su libertad hace tan sólo tres días, el pasado viernes, tras más de cinco meses de detención.

El inmigrante salvadoreño podría ser deportado a Uganda después de haber rechazado recientemente una oferta de ser enviado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de cargos de tráfico de personas.

Ábrego entró en Estados Unidos de manera ilegal en 2011, siendo adolescente, huyendo de la violencia de pandillas. Posteriormente, se le otorgó una orden federal de protección contra la deportación a El Salvador.

Sin embargo, fue deportado a ese país por funcionarios federales de inmigración el pasado marzo.

Aunque la Administración Trump admitió que la deportación de Ábrego fue un "error administrativo", las autoridades lo han acusado repetidamente de estar afiliado a la pandilla MS-13, una acusación que tanto él como su familia niegan rotundamente.

Este lunes, Abrego fue detenido nuevamente por el ICE cuando acudió a una audiencia ante agentes del ICE en el centro de Baltimore, según ha denunciado su abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

El inmigrante ha presentado una demanda en un tribunal federal en Maryland solicitando una orden para que no sea deportado a ningún lugar a menos que haya tenido la oportunidad de impugnar su envío, anunció su defensa.

Funcionarios estadounidenses han ofrecido deportarlo a Costa Rica si se declara culpable de los cargos de tráfico de personas, según su abogado.

Sin una declaración de culpabilidad, podría ser deportado a Uganda, un país "mucho más peligroso", según su defensa.

Ante la posibilidad de ser deportado a esa nación africana, Abrego estaría dispuesto a aceptar el estatus de refugiado en Costa Rica, declaró Sandoval-Moshenberg a la prensa.

"Están usando a Costa Rica como una zanahoria y a Uganda como un palo", señaló Sandoval-Moshenberg. "Están utilizando el sistema migratorio como arma de una manera completamente inconstitucional", ha sentenciado.