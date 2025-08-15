Centenares de manifestantes en la ciudad de Anchorage (Alaska) se concentraron este jueves para rechazar la llegada este viernes de Vladímir Putin, el primer presidente ruso que visita la antigua colonia y que se verá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien busca regresar de este histórico cara a cara con un compromiso de paz para Ucrania.

"Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska", señaló a la agencia Efe, Rachel Coney, unos de los alrededor de 500 manifestantes que se concentraron en Anchorage, la ciudad más grande del estado de Alaska, donde este viernes se verán en una cumbre inédita Trump y Putin.

Protestas en Anchorage antes de la reunión entre Trump y Putin. Reuters

Con un mar de banderas de Ucrania, girasoles y carteles con lemas como "no queremos criminales de guerra en Alaska, ni felones en la Casa Blanca", vecinos de Anchorage mostraron su rechazo a la visita del mandatario ruso en un ambiente festivo.