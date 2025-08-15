-
Anchorage le niega la bienvenida a Putin: "Es un criminal de guerra"
Centenares de manifestantes en la ciudad de Anchorage (Alaska) se concentraron este jueves para rechazar la llegada este viernes de Vladímir Putin, el primer presidente ruso que visita la antigua colonia y que se verá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien busca regresar de este histórico cara a cara con un compromiso de paz para Ucrania.
"Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska", señaló a la agencia Efe, Rachel Coney, unos de los alrededor de 500 manifestantes que se concentraron en Anchorage, la ciudad más grande del estado de Alaska, donde este viernes se verán en una cumbre inédita Trump y Putin.
Con un mar de banderas de Ucrania, girasoles y carteles con lemas como "no queremos criminales de guerra en Alaska, ni felones en la Casa Blanca", vecinos de Anchorage mostraron su rechazo a la visita del mandatario ruso en un ambiente festivo.
Putin hace una parada en Magadán de camino a Alaska
El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó esta mañana a Magadán, a 6.000 kilómetros al este de Moscú, donde visitó un monumento dedicado a la amistad entre la URSS y EEUU, de camino a Alaska, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Es una ciudad importante. Putin ha estado allí en numerosas ocasiones como primer ministro", declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sobre la visita del jefe de Estado a Magadán.
Putin depostió unas flores en el monumento a los héroes de ALSIBA (ruta Alaska-Siberia), dedicado a los pilotos soviéticos y estadounidenses por la cooperación entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial, cuando EEUU suministró a la URSS con aeronaves a través de un acuerdo de préstamo.
Putin laying flowers at the Magadan memorial dedicated to Soviet-American cooperation during World War II.
La escultura muestra un apretón de manos entre un piloto soviético y uno estadounidense.
El monumento se erigió en 2020 con motivo del 75º aniversario del Día de la Victoria.
Trump viaja a Alaska acompañado por su círculo más estrecho
Donald Trump partió en la mañana de este viernes rumbo a Anchorage, en Alaska, donde se verá cara a cara con su homólogo ruso Vladímir Putin para dialogar sobre una tregua en Ucrania, reunión a la que llegará acompañado de gran parte del círculo más estrecho de su Gabinete.
Entre los altos funcionarios que acompañan a Trump se incluyen los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, además del director de la CIA, John Ratcliffe y su jefa de Despacho, Susie Wiles.
También integran la delegación oficial estadounidense la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú en nombre de Trump.
El Kremlin espera una visita recíproca de Trump después de la cumbre en AlaskaRusia espera que Donald Trump efectúe una visita a Rusia tras la cumbre que mantendrá hoy en Alaska con Vladímir Putin, comunicó este viernes un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
"Estamos hablando de acciones simétricas. Si el líder ruso visita territorio estadounidense, esperamos una visita recíproca del líder de Estados Unidos a territorio ruso", declaró en una entrevista a la agencia TASS el enviado especial del Ministerio de Exteriores ruso, Rodión Miróshnik.
El diplomático alegó que la mejora de las relaciones con Estados Unidos no solo se debe construir en relación con Ucrania.
Rusia lanza un misil en la región ucraniana de Dnipropetrovsk horas antes de la reunión de Trump y Putin
Rusia lanzó este viernes un misil balístico contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk, matando a una persona e hiriendo al menos a otra y provocando un incendio, denunció el gobernador regional.
El ataque se produjo horas antes de la cumbre prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para discutir un acuerdo de alto el fuego para Ucrania.
"Un camión y un minibús resultaron dañados en un ataque hostil en el distrito de Dnipro. Un hombre murió y otra persona resultó herida", declaró Serhiy Lysak en Telegram.
La ciudad de Dnipro es un centro logístico para las fuerzas ucranianas, y la región de Dnipropetrovsk limita con la zona de combate y es bombardeada regularmente por las fuerzas rusas.
Trump habla por teléfono con Lukashenko antes de la reunión con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que habló este viernes con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, y que planeaba reunirse con él "en el futuro", escribiendo en una publicación en las redes sociales apenas horas antes de su reunión planeada con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Alaska.
"Discutimos muchos temas, incluida la visita del presidente Putin a Alaska", declaró Trump en la publicación mientras viajaba a bordo del Air Force One hacia el lugar de la reunión en Anchorage. Lukashenko es un aliado cercano de Putin.
Trump dijo que el fin de la llamada era agradecer a Lukashenko la liberación de 16 prisioneros e instar a la liberación de otros 1.300 más.
Lavrov pide no anticiparse a los acontecimientos a su llegada a Alaska
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, instó a no anticiparse a los acontecimientos a su llegada a Alaska, donde este viernes se reunirán los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadounidense, Donald Trump, con la guerra de Ucrania como tema central de la agenda.
"No hay que anticiparse. Tenemos argumentos, una postura clara y comprensible. Los presentaremos", dijo a la televisión rusa el titular de Exteriores, que a su llegada al hotel se le vio vestido con un jersey blanco con las siglas CCCP ( URSS, en ruso) en grandes letras.
Lavrov integra la delegación que acompañará a Putin en las conversaciones con la parte estadounidense después del cara a cara del jefe del Kremlin con presidente anfitrión.
Líderes bálticos muestran cautela con Trump y apoyo a Ucrania antes de reunión de Alaska
Antes de la reunión de este viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en una base aérea en el estado de Alaska (EEUU), los líderes bálticos mostraron cautela y reafirmaron su apoyo a Ucrania.
El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvicš, dejó claro en la víspera de la reunión en Alaska su rechazo a la idea de hacer concesiones a Putin y apuntó que Trump y su equipo conocen la complejidad del conflicto ruso-ucraniano en una entrevista emitida en la noche del jueves a este viernes en la cadena estadounidense 'CNN'.
"Creo que si hablamos de algún tipo de intercambio territorial o concesiones, entonces, por supuesto, esto puede verse como una recompensa" para Putin, dijo el jefe de Estado letón.
Tusk dice que "la paz se logra mediante la fuerza" y recuerda que Rusia "no es invencible"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que la "paz a través de la fuerza" es el único camino y recordó que Rusia "no es invencible", en referencia a la reunión de este viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin para abordar la guerra ruso-ucraniana.
"El 15 de agosto es un buen día para dialogar con Rusia sobre guerra y paz. Ese mismo día, hace 105 años, durante la Batalla de Varsovia, los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa. Por suerte, desconocíamos que Rusia era invencible, y la vencimos. La paz se logra mediante la fuerza, nada más", dijo Tusk en un mensaje publicado en X.
El jefe del gobierno polaco hizo así referencia al episodio histórico que se conmemora este viernes para marcar el 105º aniversario de la Batalla de Varsovia, cuando los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa a las puertas de la capital de Polonia, hecho que se conoce como "el milagro del Vístula".
Los 25 años de reuniones entre Putin y los mandatarios de EEUU
La cumbre de Alaska de este viernes entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, será la primera reunión entre mandatarios de ambos países en más de cuatro años de tensiones a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.
En los últimos 25 años Putin ha tratado con cinco presidentes estadounidenses, mientras que EEUU. solo tenido contacto con dos líderes rusos -Dmitri Medvédev fue jefe de Estado entre 2008 y 2012-, y las relaciones personales entre los distintos líderes han estado marcados por los fuertes contrastes.
Desde la amistad con Bush hijo a la camaradería con Clinton o Trump, pasando por la frialdad con Obama y la abierta hostilidad con Biden.
Putin y Trump acordaron que la cumbre fuera en Alaska como símbolo de "hermandad militar" pero Rusia quiere "recuperarla"
Donald Trump volvió a dejar un lapsus geográfico e histórico en televisión al anunciar que su esperado encuentro con Vladímir Putin tendría lugar “en Rusia” este viernes.
El detalle, erróneo hoy, habría sido correcto hace siglo y medio, cuando Alaska formaba parte del imperio de los zares.
Hasta 1867, el territorio -entonces con capital en Novo-Arkhangelsk- pertenecía a Rusia.
Su historia comenzó con mercaderes y aventureros que en el siglo XVIII cruzaron Siberia atraídos por el negocio de las pieles de nutria marina, un bien codiciado en los mercados internacionales.
Trump tantea la paz en Ucrania, Putin ofrecerá negocios a EEUU para que se olvide de ella: "Es muy peligroso para Europa"
Cuando caiga el sol –a las 21:30 de este viernes hora española– el líder ruso, Vladímir Putin, aterrizará en Alaska y pisará territorio estadounidense por primera vez en diez años. ¿El motivo? La invitación de Donald Trump a sentarse con él en una base militar, la de Elmendorf-Richardson, para negociar mano a mano un alto el fuego en Ucrania. Esa es, al menos, la teoría. En la práctica, según los expertos consultados por EL ESPAÑOL, la cita puede desarrollarse de forma muy distinta.
“Creo que Putin busca protagonizar un gran encuentro que enlace con las anteriores cumbres ruso-estadounidenses y en el que, por tanto, Ucrania solo será un apartado más dentro de la agenda”, explica en conversación con este periódico Oleg Ignatov, el principal analista de Rusia en las oficinas del think tank International Crisis Group. “Desde su punto de vista, si no se llega a un acuerdo sobre Ucrania tampoco pasa nada; propondrá entenderse en muchos de los otros temas que tiene en la cabeza”.
¿Y qué otros temas serían esos? Pues el regreso de los lazos económicos al uso, un nuevo tratado armamentístico o cualquier otra colaboración bilateral. En definitiva: restablecer no solo las relaciones diplomáticas –eso ya está sucediendo– sino también las comerciales. “En realidad Rusia no ha generado expectativas en torno a un posible avance de las negociaciones sobre Ucrania”, añade Ignatov (quien antes de unirse al International Crisis Group en calidad de analista trabajó como consultor político en Rusia). “Tales expectativas solo existen en Occidente”.
Un frente de 1.000 kilómetros y el 20% del territorio de Ucrania: estos cuatro mapas ilustran lo que hay en juego en Alaska
Donald Trump y Vladímir Putin se verán las caras este viernes por primera vez desde junio de 2019. El futuro de Ucrania monopolizará una cumbre histórica que tendrá lugar en la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, la capital del estado de Alaska. El inquilino de la Casa Blanca adelantó el pasado viernes que la reunión serviría para "intercambiar algunos territorios" entre Rusia y Ucrania.
"Han tomado un territorio muy privilegiado... Ya sabes, en el sector inmobiliario lo llamamos propiedad frente al mar... Ucrania era en gran parte 1.000 millas de océano, y eso se ha perdido", deslizó el propio Trump sin entrar en detalles.
Minutos antes de su intervención, el Wall Street Journal publicó que su enviado especial, Steve Witkoff, había trasladado a los países europeos que la propuesta de Putin contemplaba un alto el fuego a cambio de que Ucrania cediera las regiones de Lugansk y Donetsk, la cuenca minera del Donbás. El presidente ruso también exigía a Kiev renunciar a formar parte de la OTAN. Dos proposiciones inasumibles para el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
La "humillante" reunión de Putin y Trump en 2018 aviva el miedo a que EEUU vuelva a caer en las trampas de Rusia
Este viernes, Alaska será escenario de un nuevo cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin, el primero desde su regreso a la Casa Blanca.
La cita revive inevitablemente el recuerdo de la polémica cumbre de Helsinki un 16 de julio de 2018 en un encuentro que, lejos de sellar grandes acuerdos, quedó marcado por las acusaciones de complacencia de Trump hacia el líder ruso y por el vendaval político que provocó en Washington.
El encuentro, de alto nivel, fue organizado oficialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, bajo el hashtag #HELSINKI2018.
Trump optimista: cree que hay un 75% de posibilidades de que Putin acepte "acordar la paz" con Ucrania en su cita en Alaska
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió ayer su confianza en que la reunión que mantendrá este viernes con el ruso Vladímir Putin en Anchorage (Alaska) abra la puerta a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Claro que da “un 25% de posibilidades” a que el encuentro sea infructuoso.
Trump señaló que el objetivo principal de esta primera cita es “preparar la mesa” para una segunda reunión en la que ya participaría el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y posiblemente dirigentes europeos.
“La próxima reunión será muy importante; esta primera es como una partida de ajedrez”, declaró, evitando precisar si habrá concesiones territoriales sobre la mesa pero reconociendo que será un “toma y daca” en materia de fronteras.
Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.
Putin ha hecho escala en el extremo este de Rusia, en la ciudad de Magadán, como paso previo a su vuelo final a la ciudad estadounidense de Anchorage.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que el presidente aprovechará la parada para verse con autoridades locales y visitar una fábrica, según las agencias de noticias rusas.
Por su parte, el Air Force One ha despegado con Trump a bordo a primera hora de este viernes desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington.
Antes de su partida, el magnate republicano ha lanzado un último mensaje en su red Truth Social: "¡Apuestas elevadas!".
La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 9 de la noche hora española.
