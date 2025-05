Biden acusa a Trump de "apaciguar" a Putin: "Quien piense que un dictador va a parar es un idiota"

Joe Biden rechaza el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania mediante el reconocimiento de los territorios anexionados por la fuerza por Moscú. El expresidente de Estados Unidos, en una entrevista con la cadena BBC, acusó a su sucesor de incurrir en una forma de "apaciguamiento moderno" por presionar a Kiev para que renuncie a la península de Crimea y a parte de las regiones orientales del país.

"Simplemente no entiendo cómo la gente piensa que si permitimos que un dictador, un matón, decida apropiarse de porciones significativas de territorio que no le pertenecen, eso le va a satisfacer. No lo entiendo", aseguró Biden en referencia a los planes de la Administración Trump. El exmandatario demócrata, en su primera entrevista tras abandonar la Casa Blanca el pasado mes de enero, afirmó que Putin cree que Ucrania forma parte de la "madre Rusia" y que "cualquiera que piense que va a deternse es un idiota".

Biden, que habló desde Delawere mientras las naciones aliadas conmemoraban el 80º aniversario del Día de la Victoria en Europa, expresó su preocupación por el colapso de las relaciones entre Estados Unidos y el Viejo Continente bajo el mandato de Trump, lo cual, a su juicio, "cambiaría la historia moderna del mundo". También defendió los esfuerzos de su Administración para brindar apoyo militar a Kiev: "Les dimos todo lo que necesitaban para asegurar su independencia y estábamos preparados para responder, con mayor contundencia, si Putin actuaba de nuevo".

En la entrevista con la cadena británica, Biden equiparó a Trump con el premier Neville Chamberlain, quien a finales de los años 30 desplegó una desastrosa estrategia para evitar que Europa volviese a las trincheras haciendo concesiones "razonables" a Adolf Hitler. Al final, los planes de apaciguar al führer permitiendo la remilitarización de Alemania y el Anschluss -la anexión de Austria- o la firma del "infame" pacto de Múnich de 1938 terminarían conduciendo al estallido de la II Guerra Mundial.

El expresidente se monstró consternado por la explosiva reunión de febrero en la Casa Blanca entre Trump, su vicepresidente JD Vance y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que fue acusado en el Despacho Oval de "estar jugando con la III Guerra Mundial". "Me pareció indigno de Estados Unidos la forma en la que se desarrolló", explicó el exmandatario.

Biden abordó la mayoría de temas de la actualidad estadounidense e internacional y los movimientos más polémicos de Trump, como su intención de convertir Canadá en el estado número 51 o hacerse con Groenlandia: "¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué presidente habla así? Eso no es lo que somos. Apostamos por la libertad, la democracia y las oportunidades, no por la confiscación", dijo.

El demócrata se retiró de la carrera presidencial menos de cuatro meses antes de las elecciones de noviembre. Preguntado por si debería haber renunciado antes y haber dado más tiempo para elegir un reemplazo, expresó: "No creo que hubiera importado. Nos fuimos en un momento en que teníamos un buen candidato [en referencia a Kamala Harris]. Todo fue tan rápido que hizo difícil retirarse. Y fue una decisión difícil, aunque la decisión correcta".