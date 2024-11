Un senador republicano pide el informe sobre los abusos sexuales de Gaetz para valorar si ratificarle como fiscal general

El senador republicano de EEUU, Markwayne Mullin, instó el domingo a la Cámara de Representantes a compartir un informe de ética no divulgado sobre la supuesta conducta sexual inapropiada de Matt Gaetz, la elección del presidente electo Donald Trump para fiscal general, que involucra a una niña de 17 años.

Gaetz, de 42 años, renunció a su escaño en la Cámara controlada por los republicanos el miércoles, horas después de que Trump revelara su elección del legislador y dos días antes de que se esperaba que el Comité de Ética de la Cámara publicara su informe, que también investigó alegaciones de uso ilegal de drogas. Gaetz niega haber cometido algún delito.

Mullin dijo a "Meet the Press" de NBC que el Senado, que tiene la autoridad para confirmar o negar las nominaciones de Trump a altos cargos, necesita ver el informe.

"El Senado debería tener acceso a eso", dijo Mullin. "¿Debería hacerse público o no? Eso supongo que será parte de las negociaciones".

Gaetz es uno de una serie de nominados al gabinete seleccionados por Trump la semana pasada que no tienen los antecedentes típicos de los candidatos para trabajos de alto nivel en la administración.

El nominado tendría que ser confirmado por el Senado, donde los republicanos de Trump tendrán una mayoría de al menos 52 de los 100 escaños, para obtener el puesto. Esto podría no ser tarea fácil, ya que gran parte de ellos se han mostrado escépticos sobre la elección.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el viernes que el comité de ética no debería publicar su informe y ha mantenido esa postura este domingo.

Aunque el presidente no tenga la autoridad para detener la publicación de un informe del comité de ética, ha aclarado Johnson, "digo simplemente lo que creo que es un punto obvio: que no queremos ir por ese camino", según informa Reuters citando a la CNN.

Mulin insiste

Mullin ha descrito anteriormente a Gaetz como alguien sin principios y ha declarado este domingo que "el pasado de Matt Gaetz importa". Sin embargo, ha aseverado que no ha tomado una decisión sobre si votar a favor o en contra de Gaetz.

"Le voy a dar una oportunidad justa, como a cualquier individuo", dijo Mullin.

El Departamento de Justicia investigó a Gaetz durante casi tres años por alegaciones de tráfico sexual que involucraban a la adolescente. La oficina de Gaetz dijo en 2023 que los fiscales le informaron que no enfrentaría cargos criminales.

El abogado de la niña pidió el jueves que se publique el informe.

Nombramiento en receso

Mullin ha manifestado que está dispuesto a permitir que Trump evite al Senado si no logran llegar a un acuerdo, pero esto sería solo en caso de extrema necesidad. Esta opción, conocida como nombramiento en receso, permite al presidente eludir el control del Senado sobre sus nominaciones.

Trump ha pedido a los legisladores republicanos que le den esta autoridad, lo que le permitiría nombrar a cualquier persona que desee sin restricciones.

Reacción de los demócratas

Los demócratas del Senado han expresado una amplia oposición a la elección de Gaetz.

El senador demócrata Chris Coons explicó en Fox News que el Senado tiene una función importante en la Constitución. Dijo que su tarea es asesorar y dar su aprobación para asegurarse de que un presidente electo pueda llevar a cabo su trabajo.

Sin embargo, también ha añadido que el Senado no debería permitir que el presidente nombre a personas que no estén calificadas o que no tengan el carácter necesario para dirigir una agencia tan importante como el Departamento de Justicia.