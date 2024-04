Joe Biden pide un "alto el fuego" a Israel en Gaza: "Netanyahu está cometiendo un error"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometiendo "un error" en la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, y ha asegurado que "no hay excusas" que impidan proveer al enclave de ayuda humanitaria, razón por la que ha insistido en un alto el fuego.

"Creo que lo que está haciendo es un error. Es intolerable", ha declarado Biden tras ser preguntado sobre las acciones de Netanyahu durante una entrevista con el canal de televisión estadounidense Univision.

El mandatario ha aprovechado para insistir en el establecimiento de un alto el fuego que permita la entrada de asistencia humanitaria para la población en Gaza, que está sufriendo una grave crisis como consecuencia de la gran destrucción de infraestructura civil y la falta de alimentos y otras materias esenciales.

"Lo que pido a los israelíes es un alto el fuego y permitan, durante las próximas seis u ocho semanas, el acceso total de todos los alimentos y medicinas que entren en el país. He hablado con todos, los saudíes, los jordanos y los egipcios. Están preparados para entrar. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya", ha añadido Biden.

Además, ha vuelto a criticar el ataque israelí contra un grupo de trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef español José Andrés, que dejó siete muertos.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva sobre la Franja a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, de los que ya han sido liberados un centenar. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 33.300 personas, a los que se suman alrededor de 450 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.

Trump, "amenaza para la democracia"

En clave electoral, Joe Biden, que busca la reelección demócrata en noviembre, ha cargado contra su oponente republicano Donald Trump, a quien ha considerado la "principal amenaza para la libertad y la democracia" en Estados Unidos, con un discurso de "dictador" al que dice hay que poner atención.

Biden ha criticado de nuevo la forma despectiva en que el expresidente Trump (2017-2021), habla, en particular de los hispanos. "El discurso de Trump utiliza frases como 'vamos a destripar la Constitución'. Dice que será un dictador desde el primer día y todos se lo creen", ha afirmado al recordar que el exmandatario "observó durante horas" desde su despacho de presidente el asalto al Capitolio, el 6 de enero del 2021, "la destrucción, el caos y las personas que fueron asesinadas" entre ellos policías.

Ha destacado también que Trump ha dicho que de ganar los comicios, liberará a quienes participaron en el asalto al Capitolio y que cumplen cárcel por sus actos. "Pensemos en las cosas que dice, en cómo habla de las minorías, de los hispanos", indicó Biden, que ha criticado antes la manera en que Trump habla y ha reafirmado que el republicano no debe ganar "por el bien del país".

Voto latino

Durante la primera entrevista de Biden con un medio latino durante la campaña electoral, se ha centrado en atraer el voto hispano que lo apoyó en su victoria en 2020 sobre Trump al destacar las iniciativas que su Administración ha puesto en marcha en educación, salud y viviendas, temas prioritarios para esta comunidad, y de su compromiso de continuar buscando soluciones en tema migratorio.

Una reciente encuesta (Axios/Ipsos) muestra que la preferencia por Biden entre los latinos ha caído 6 puntos desde el verano pasado: del 47% en junio de 2023 al 41% el mes pasado. Mientras, la preferencia por Trump entre estos votantes en el mismo período ha aumentado del 29% al 32%.

Biden, que tiene un equipo de campaña para la comunidad latina, ha destacad oque se han otorgado 10.000 dólares a familias para comprar su primera casa o mudarse debido a las tasas de interés; "millones" de nuevas viviendas o asistencia para alquiler, entre otras iniciativas.