Biden bromea sobre su edad en un anuncio de su campaña: "No soy joven, no es ningún secreto"

La campaña del presidente de EEUU, Joe Biden, ha lanzado un spot en el que se burla de su edad, 81 años, una de las principales precupaciones de los votantes de cara a las elecciones del próximo noviembre.

"Miren, no soy joven. Eso no es ningún secreto", arranca su mensaje el mandatario estadounidense en un plano fijo dirigiéndose a cámara. "Pero aquí está la clave: yo entiendo cómo se pueden conseguir cosas para el pueblo estadounidense. He liderado al país para sacarlo de la crisis de la covid. Hoy, tenemos la economía más sólida del mundo", argumenta Biden aludiendo a su experiencia y su gestión.

A lo largo de 60 segundos, el anuncio contrapone su visión de Estados Unidos con su antecesor en el cargo, Donald Trump, quien se encamina sin oposión a coranarse como candidato presidencial en las primarias republicanas.

"Mira, soy muy joven, enérgico y guapo. ¿Para qué demonios hago esto?", señala Biden al final del anuncio, en lo que se presenta como una toma falsa.

Este anuncio es el primero de una campaña publicitaria en medios de comunicacion y plataformas digitales del equipo de Biden que durará seis semanas con un coste de 60 millones de dólares.

Esos anuncios se emitirán en estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y estarán dirigidos especialmente a captar a votantes jóvenes y a las comunidades negra, asiática e hispana, cruciales para la reelección de Biden.

Preocupación por la edad de Biden

En este primer anuncio, la campaña del presidente de Estados Unidos ha querido a hacer frente a uno de los puntos débiles del candidato entre los votantes, su edad, preocupación que también se extiende, aunque en menor medida a Trump de 77 años.



Según una encuesta de la NBC, publicada en febrero, el 62% de los votantes sentía "gran preocupación" por la edad del mandatario.

Otra encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos desveló que el 63% de los votantes no confía mucho o nada en la capacidad mental de Biden para ejercer eficazmente como presidente. Además, el 57% aseguró que Trump carece de la memoria y la agudeza necesarias para el cargo.

Ante las críticas a su edad, Biden ya abordó este asunto durante el discurso del estado de la Unión que pronunció este jueves frente a ambas cámaras del Congreso y en el que se mostró especialmente enérgico. En su intervención, Biden, además de hacer varias bromas sobre su edad, advirtio que el verdadero problema son las "viejas" ideas de Trump, quien busca devolver al país a una época de "odio, ira y venganza".