CNN dejará de "abusar" del rótulo 'breaking news', seña de identidad: "Informar, no alarmar"

CNN perderá en buena parte una de sus señas de identidad. En realidad la de los principales canales y espacios informativos en televisión, también exportada a los medios digitales. Sus espectadores dejarán de ver en pantalla con la misma frecuencia el rótulo de 'breaking news', que avisa de una última hora, de una noticia se supone relevante que acaba de conocerse y que mantiene ocupada a la redacción y debiera tener pendiente a la audiencia.

Los directivos de CNN, en particular el nuevo director del canal, Chris Licht, consideran que se ha abusado tanto de la fórmula que ha dejado de ser efectiva, considerando que algunas o bastantes de las informaciones que se señalan como 'breaking news' seguramente no tienen el peso necesario y perjudican o restan impacto a las que sí merecen atención. El objetivo de fondo no es otro que alejar de la imagen de la marca cualquier signo de sensacionalismo.

"Contamos realidades y nos centramos en informar, no en alarmar a nuestros espectadores", explica Licht en una carta dirigida este jueves a los empleados. Periodista y productor, tomó las riendas de CNN el 2 de mayo con el convencimiento de que los medios no deben remar en la precipitación ni la espectacularización; que ante la abundancia de información y el frenético ritmo de los acontecimientos lo que necesita la profesión es pausa y orden.

Licht también responde a "quejas" que dice haber recibido por el "abuso" del 'breaking news' tanto en la emisión para televisión e internet como en las cuentas del canal en redes sociales. "Se ha convertido en algo tan permanente que su impacto se ha perdido", opina Licht, convencido de que los 'breaking' deben considerarse algo excepcional para ser eficaces.

CNN+, 'Guns in America'

Licht ha mantenido reuniones con empleados para sondear cuándo y cómo emplear esta alerta, llegando a la conclusión de que deben establecerse unos parámetros claros. Será Sam Feist, jefe de la oficina de CNN en Washington, quien lidere el equipo encargado de redactar estas pautas.

CNN afronta una transformación y el camino no ha comenzado bien: su plataforma de streaming, CNN+, gran apuesta basada en contenidos solo para suscriptores, cerró apenas un mes después de ponerse en marcha. Los nuevos propietarios del canal, Warner Media de la mano de Discovery, no han tenido paciencia ni visto futuro al proyecto, coincidiendo con los primeros síntomas de agotamiento de Netflix, referente de este modelo de negocio.

Aparcado CNN+, el canal emprende la apertura de una sección, 'Guns in America', dedicada en exclusiva al mercado, control y uso de las armas en Estados Unidos en pleno debate político y en las calles en especial tras el tiroteo en el colegio de Uvalde, Texas, donde fueron asesinados 19 niños y dos profesoras.

