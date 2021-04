El epidemiólogo de EEUU Anthony Fauci, cree que se seguirá vacunando con Janssen pese a los trombos

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, cree que EEUU pondrá fin a la pausa temporal en la distribución de la vacuna de Janssen después de que se suspendiera la administración para investigar varios casos de trombos. "Dudo seriamente de que la cancelen", ha asegurado.

"Mi estimación es que continuaremos usándola de alguna forma. Dudo muy seriamente que simplemente la cancelen. No creo que eso vaya a suceder. Creo que probablemente habrá algún tipo de advertencia o restricción o evaluación de riesgos", explicó Fauci en la cadena NBC.

Las autoridades sanitarias de EEUU recomendaron la semana pasada que se detuviera el uso de la vacuna después de los informes de seis casos de trombos cerebrales raros en mujeres, de unos 7 millones de personas que recibieron la vacuna.

El panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU se reunirá el 23 de abril para discutir los próximos pasos con la vacuna.

A este respecto, Fauci dijo no saber cuál será la decisión final, pero pronosticó que habrá una reanudación.

"No sé si ha habido más casos. Lo sabremos el viernes, y me sorprendería mucho si no se reanuda de alguna forma. Es casi seguro que se tome una decisión para el viernes", dijo.

El domingo, Fauci también estableció la posible fecha para vacunar a los niños: "Me sorprendería que no pudiéramos vacunar a los niños de la escuela secundaria para el trimestre de otoño", dijo a CBS. "Creo que para cuando lleguemos al primer trimestre de 2022, podremos vacunar a niños de prácticamente cualquier edad, con suerte antes de esa fecha", agregó.