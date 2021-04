El exceso de rigor de EEUU con Janssen deja en el aire la vacuna a los españoles mayores de 70 años

Este martes, la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos recomendaba paralizar la vacunación con Janssen tras registrarse seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave en personas que habían recibido este antígeno.

Esa decisión ha provocado que Janssen posponga la entrega de dosis a la Unión Europea y que, por tanto, quede en el aire la inmunización contra la Covid-19 en España del grupo de edad de 70 a 79 años, al que se iba a administrar este antígeno.

Este retraso en la entrega de vacunas pone en jaque las previsiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció hace una semana que el 70% de la población estaría inmunizada a finales de agosto (33 millones de personas).

Y es que, para lograr ese objetivo es necesario contar con los 5,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen que iban a llegar a España en el segundo trimestre del año y que ahora están suspendidas. Suponen el 15,3% del total de las dosis que nuestro país recibirá entre abril y junio.

La vacuna se administraría a las personas de entre 70 y 79 años. Precisamente, las dosis de Janssen que España debería recibir en el segundo trimestre cubren a la totalidad de este grupo de población.

Según el INE, en julio de 2020 había en España 3,9 millones de personas entre los 70 y los 79 años, de manera que las vacunas que se esperan de la casa estadounidense serían suficientes para vacunarlos a todos.

¿Qué pasará?

Qué pasará en España con la vacunación con las dosis de Janssen es todavía la gran duda. Por el momento, los viales que iban a aterrizar este mismo miércoles en los aeropuertos de toda España, ni están ni se les espera.

La decisión de la compañía de detener temporalmente el reparto hace que todo se atrase unos días y los centros de vacunación no cuenten con las esperadas 300.000 dosis que iban a llegar en este mes de abril.

Carolina Darias, ministra de Sanidad. Moncloa

El Ministerio de Sanidad no se ha querido pronunciar respecto a qué harán si la vacuna toca suelo español. Paralizar la inmunización, inocular o reservar para grupos de edad concretos, son los tres supuestos que se barajan, pero todo dependerá de Europa.

Carolina Darias ha confirmado que prefiere esperar a ver qué tiene que decir la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para tomar una decisión.

Bien es cierto que esta decisión de la EMA no es vinculante. Ejemplo de ello está en lo que ha ocurrido con AstraZeneca. En este caso, aunque la agencia europea avaló su seguridad y eficacia por encima del riesgo, Sanidad decidió limitarla al margen de edad de 60 a 69 años.

La vinculación entre las trombosis de los cuerpos venosos y la dosis de AstraZeneca fue más que suficiente para su paralización. Por ello, que la EMA vuelva a avalar el beneficio por encima del riesgo de la dosis de Janssen no convierte a la vacuna en inyectable según los órganos españoles.

La posición de Europa

Por el momento, la EMA no ve "claro" si existe un vínculo causal entre la vacunación con la inyección contra la Covid-19 de Janssen y los casos de trombos y esperan a una decisión de su comité de seguridad.

Los expertos están investigando todos los casos notificados y, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, "decidirán si es necesario adoptar alguna medida o recomendación" más adelante.

Emer Cooke, directora de la EMA, durante una rueda de prensa. YVES HERMAN Thomson Reuters

No hay fecha fijada para completar la evaluación y Bruselas descarta que se notifique algún efecto adverso de la vacuna, puesto que no se ha empezado a inocular en ningún país de la Unión Europea. Y es que, aunque a España llegarían mañana, miles de viales ya han aterrizado en países como Italia, donde iban a empezar a inocular las dosis esta misma semana.



El hecho de que no se haya administrado todavía esta vacuna en Europa supone, de hecho, un problema a la hora de analizar el riesgo. La EMA tendrá que contar con otros reguladores, de países donde sí se ha inoculado (como la FDA estadounidense), antes de decidir los próximos pasos.

Fuentes europeas añaden que el comité director en materia de vacunas, en el que están representados todos los Estados miembros, está siguiendo de cerca la cuestión con el fin de garantizar un enfoque coherente en toda la Unión Europa, que a juicio de la Comisión, es "esencial" en este contexto.