Mike Pence no descarta apoyar el 'impeachment' contra Trump que preparan los demócratas

C. G.

Los demócratas están preparando contra reloj el borrador de acusación contra Donald Trump para someterle a un impeachment o juicio político. Según fuentes de la CNN, planean presentar sus artículos este mismo lunes y el vicepresidente, Mike Pence, no descartaría apoyarlo.

En el borrador filtrado a este medio, destaca la acusación de 'incitación a la insurrección' por los mensajes de Donald Trump previos al asalto al Capitolio que terminó con cinco víctimas mortales, durante la sesión para confirmar a Joe Biden como ganador de las elecciones.

En este sentido, fuentes cercanas al vicepresidente han dicho a CNN que Pence "no descarta" invocar la Enmienda 25 para sacar a Trump de la Casa Blanca, e incluso a apoyar el impeachment, en caso de que Trump "se vuelva más inestable" o "tome algún tipo de acción precipitada que ponga en riesgo a la nación".

Mike Pence siempre ha sido uno de los hombres más leales a Trump, pero su relación sufrió un punto de inflexión cuando la semana pasada rechazó cumplir la petición del presidente saliente, que le instó a no contabilizar los votos electorales que darían la victoria a Joe Biden.

"La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", afirmó Pence en un comunicado emitido cuando comenzaba la sesión conjunta del Congreso el miércoles, para certificar los resultados de las presidenciales.

Donald Trump convocó ese mismo día un mitin en Washington D. C. para protestar por los "resultados fraudulentos" y alentó a sus seguidores a dirigirse hacia el Capitolio. Además, se dirigió directamente al vicepresidente afirmando: "Mike Pence, espero que defiendas el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país, y si no lo haces, voy a estar muy decepcionado. Te lo digo ahora mismo, no estoy escuchando buenas historias".

Tras el mitin, Trump insistió en las redes sociales sobre el fraude de las elecciones y finalmente cientos de personas asaltaron la sede legislativa de EEUU y llegaron hasta el interior de la Cámara de Representantes, en un intento de golpe que terminó con cinco víctimas mortales.

Aunque el presidente llamó a la calma y pidió a sus seguidores que volviesen a casa, mantuvo su mensaje de que les "habían robado las elecciones" a través de un vídeo que colgó en las redes sociales.

Por esta clase de publicaciones, tanto Facebook como Twitter han suspendido de forma permanente sus cuentas para que no incite a la violencia.

Pence se desmarcó

Al recuperar el control de las Cámaras, los congresistas y senadores concluyeron la sesión para certificar a Biden como presidente y Mike Pence condenó la violencia.

"Aquellos que han generado el caos, no habéis ganado. La violencia nunca gana, la democracia siempre gana. Esta sigue siento la casa del pueblo. Nos hemos vuelto a reunir en esta Cámara y el mundo volverá a ser testigo de su resiliencia. Que Dios bendiga a quienes han perdido su vida hoy, a quienes han cumplido su función hoy. Volvamos al trabajo", declaró al reanudar la sesión.

Según varios medios estadounidenses, desde el asalto al Capitolio el miércoles por la tarde, hasta el sábado por la noche, Trump y Pence no se hablaron. Además, el presidente tampoco ha hecho ningún comentario público denunciando las amenazas de muerte que se han publicado en las redes sociales dirigidas a Pence.