Sandra Lindsay, una enfermera afroamericana, primera estadounidense en recibir la vacuna

Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, Sandra Lindsay, ha sido la primera neoyorquina inoculada con la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos, el pasado viernes.

En una conexión en directo a través de video, en la que participó el gobernador del estado, Andrew Cuomo, Lindsay, que trabaja en el hospital Jewish Medical Center, en Queens, uno de los barrios más golpeados por la pandemia en el país, recibió la vacuna a las 9.23 hora local (las 15.23 hora peninsualr española).

"Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia", dijo esta enfermera afroamericana tras recibir la dosis de la vacuna.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reaccionado a la noticia destacando que se trata de la primera persona en ser vacunada en EEUU. "Primera vacuna administrada. Enhorabuena Estados Unidos. Enhorabuena mundo".

Por su parte, Lindsay explicó a los medios que no ha sentido "nada diferente, nada que no haya sentido al recibir otras vacunas". "Hoy me siento esperanzada, aliviada. Siento que la cura está llegando y quiero decirle a la gente que estoy convencida de que la vacuna es segura", ha añadido.

Minutos después de recibir la vacuna se ha producido el mensaje de Trump en Twitter, donde el presidente estadounidense se ha mostrado eufórico.

El inicio de la campaña de vacunación sirve para abrir un nuevo capítulo en la batalla contra el coronavirus en EEUU, donde casi 300.000 personas han muerto y más de 16 millones se han contagiado del virus, más que ningún otro país del mundo en términos absolutos.

Además, la vacuna de Pfizer llega en el peor momento de la pandemia para EEUU, que actualmente promedia más de 200.000 infecciones diarias y que la semana pasada rompió la barrera de las 3.000 muertes en un lapso de 24 horas.

Se espera que las primeras personas en recibir la vacuna serán los sanitarios y quienes trabajen o vivan en instalaciones dedicadas al cuidado médico a largo plazo, como las residencias de ancianos o los centros para personas con discapacidad, según establecieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en sus recomendaciones.

'Operación Warp Speed'

La vacuna, desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech, recibió la aprobación de emergencia de las autoridades federales de EEUU el pasado viernes después de que se demostrara en los ensayos clínicos que su eficacia contra el virus es del 95%.

Las primeras 2,9 millones de dosis llegaron el domingo para ser distribuidas por el país, exactamente 11 meses después de que EEUU registrara su primer caso documentado de Covid-19.

El domingo, aviones y camiones refrigerados comenzaron a distribuir las vacunas a los cientos de puntos de vacunación establecidos por todo el país como parte de la 'Operación Warp Speed' (Máxima Velocidad), lanzada por la Casa Blanca con la ayuda del Pentágono para facilitar una distribución lo más rápida posible.

Según el general Gustave Perna, encargado de la operación logística de distribución de la vacuna, 145 puntos del país (muchos de ellos hospitales) recibirán la vacuna este lunes, mientras que 425 lo harán el martes y 66 el miércoles.

En total, durante esta semana, el Gobierno enviará a los 50 estados de EEUU y sus territorios 2,9 millones de dosis. Quienes sean inmunizados tendrán ya reservadas otras 2,9 millones de dosis para poder recibirlas dentro de 21 días, ya que la vacuna tiene que ser aplicada dos veces para ser eficaz.

Las previsiones se han cumplido y, de esta forma, EEUU se convierte en el segundo país en recibir la vacuna de Pfizer después de que en Reino Unido se empezara a vacunar a la población el pasado martes 8 de diciembre. Margaret Keenan y William Shakespeare fueron las primeras personas de Occidente que recibieron la vacuna de Pfizer y BioNTech.