Trump dice que su "gran" relación con Xi Jinping, "ya no es la misma" tras la pandemia del coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la "gran" relación que tenía con su homólogo chino, Xi Jinping, ha cambiado en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, de la que responsabiliza a Pekín por no haber controlado el brote en su inicio.



"Solía tener una muy buena relación con él. Tenía una gran relación con el presidente Xi. Le aprecio, pero ya no siento lo mismo ahora", dijo Trump en una entrevista con la emisora de radio Fox Sports.



El mandatario aseguró que el cambio en la relación con Xi se debe la crisis de la Covid-19, cuyo brote original se ubicó en la ciudad china de Wuhan y que ha provocado más de 160.000 fallecidos en Estados Unidos.



"Ciertamente mis sentimientos son diferentes. Tenía una muy, muy buena relación, y no he hablado con él desde hace tiempo", agregó.



Las relaciones entre Washington y Pekín se encuentran en uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.



La pasada semana EE.UU. trasladó al ámbito político y militar su estrategia de presión hacia China, con sanciones a la líder hongkonesa, Carrie Lam, y avisos sobre movimientos navales chinos cerca de Taiwán.



Poco después, Pekín anunciaba sanciones a once funcionarios estadounidenses, entre ellos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong después de que Washington hubiese tomado medidas similares el pasado viernes contra otros tantos altos cargos de este territorio autónomo chino.



Todo ello, después de que Trump amenazase con prohibir las populares aplicaciones TikTok y WeChat, de capital chino y declaradas un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.



Trump, quien buscará la reelección en noviembre frente al precandidato demócrata, Joe Biden, ha criticado desde su llegada a la Casa Blanca a China por aprovecharse comercialmente de EE.UU. y negoció un acuerdo comercial con el gigante asiático cuyo cumplimiento se ha visto alterado por la crisis económica desatada por la pandemia.