Trump niega que presionara a Ucrania para orquestar una campaña contra Biden

El presidente de EEUU, Donald Trump, niega haber estado vinculado con el desembolso de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania al inicio de una investigación por parte de ese país en contra del exvicepresidente Joe Biden y su familia.

Preguntado por periodistas en Nueva York durante el primer día de su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump negó haber puesto esa condición al presidente ucraniano, Vladímir Zelensky, durante una conversación telefónica que mantuvieron el 25 de julio. "No, no lo hice. No lo hice en absoluto", dijo Trump.

"No dije 'tienes que hacer esto o no te voy a dar ayuda'. Yo no haría eso. No haría eso", reiteró el mandatario.

La llamada entre Trump y Zelensky está generando un terremoto en Washington ya que provocó que un funcionario presentase una queja interna ante la inteligencia estadounidense el 12 de agosto al considerar preocupante su contenido.

Aunque ni el contenido de la llamada, ni tampoco el de la queja, han visto la luz pública, medios estadounidenses han ido publicando filtraciones con cuentagotas.

¿Campaña contra Biden?

El pasado viernes, por ejemplo, The Wall Street Journal publicó que Trump llegó a pedir hasta ocho veces a Zelensky que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente, al que acusa de corrupción en Ucrania.

Trump reconoció este domingo haber hablado con Zelensky sobre los Biden, a los que señaló de "corruptos", aunque negó otra vez haber hecho promesas o haber puesto condiciones económicas.

Después del último desmentido de este lunes, el rotativo The Washington Post dijo que Trump, de hecho, ordenó a su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney, bloquear pagos de casi 400 millones de dólares a Ucrania antes de hablar con Zelensky.

Citando funcionarios conocedores de la cuestión bajo condición de anonimato, informó de que la Oficina de Gestión de Presupuesto (OMB, en inglés), que también dirige Mulvaney, trasladó entonces a los departamentos afectados la orden de Trump.

Los fondos, una partida de 250 millones de dólares del Pentágono para armamento y otra de 141 millones de dólares para seguridad marítima, ambas aprobadas por el Congreso, fueron finalmente transferidos a Ucrania el pasado 11 de septiembre.

Según el Post, el Congreso fue notificado en febrero y otra vez en mayo de que los fondos iban a ser transferidos, pero en ambas ocasiones los pagos no se efectuaron.

Este episodio entre Trump y Zelensky ha revivido los intentos de la oposición demócrata para iniciar un impeachment o juicio político en contra del mandatario, pero la líder del partido en el Congreso, Nancy Pelosi, se sigue oponiendo a promoverlo.