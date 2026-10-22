La excandidata presidencial del correísmo Luisa González, durante una de sus campañas. EFE

La Policía de Ecuador detiene a la excandidata presidencial Luisa González: está acusada de financiación irregular

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional de Ecuador ha detenido a la excandidata presidencial Luisa González por supuesta financiación irregular de sus campañas electorales. González es investigada por la Fiscalía por un presunto delito de lavado de dinero en el caso denominado 'Laberinto', relacionado con los comicios de 2023. El arresto se ha producido en la provincia de Manabí a cinco semanas de que se celebren elecciones locales en el país andino. Su partido, Revolución Ciudadana, fue suspendido previamente y la dirigente inhabilitada, acciones que el correísmo denuncia como persecución política de Daniel Noboa.

Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida este jueves por la Policía Nacional.

El arresto se ha producido a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de elecciones locales.

González está siendo investigada por la Fiscalía por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales.

Por ese motivo, fue inhabilitada para ser candidata en los próximos comicios locales, al mismo tiempo que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue suspendido e impedido de participar en las elecciones.

La detención de González se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde creció, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción.

El cuerpo no ofreció mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! #EcuadorVencerá — Rafael Correa (@MashiRafael) October 22, 2026

La Fiscalía informó a través de las redes sociales que en la madrugada de este jueves ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito.

No obstante, tampoco especificó si entre los arrestos está la excandidata González.

El Ministerio Público apuntó que, en el marco del caso denominado 'Laberinto', investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".

La voz de alerta la dio el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá", escribió Correa sin más detalles.

Fuentes del correísmo consultadas por EFE tampoco han dado más detalles sobre el pronunciamiento de Correa.

A inicios de este año, González fue imputada dentro del denominado caso 'Caja Chica', en el que la Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero al supuestamente haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

Producto de ello, la Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, en una acción que el correísmo ha denunciado como una persecución política por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.

Tras ello, González intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).