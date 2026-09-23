Trump escenifica su control sobre Delcy y el petróleo: encuentro "histórico" a 16 kms de la cárcel donde está Maduro

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Las claves Generado con IA Donald Trump y Delcy Rodríguez protagonizan un encuentro "histórico" en Nueva York, a 16 km de la cárcel donde está Maduro. Ambos líderes abordaron el fortalecimiento de relaciones bilaterales y cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad. La reunión marca el primer contacto directo entre un presidente estadounidense y uno venezolano en más de once años. El acercamiento coincide con un acuerdo que permite a EEUU controlar parte de las reservas petroleras venezolanas, generando críticas sobre la falta de avances democráticos.

Ella haciendo el simbólico gesto del chavismo con los dedos que significa "venceremos" y él levantando el pulgar en señal de aprobación. Y ambos compartiendo una enorme sonrisa. Así es la primera fotografía que protagonizan codo con codo la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Rodríguez ha sido la encargada de difundir la imagen en sus redes sociales. A su juicio, la reunión registrada en el marco de la Asamblea General de la ONU ha sido "histórica" y ha servido para abordar el "fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas".

La sucesora de Nicolás Maduro, capturado el pasado enero en Caracas en una operación relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses, ha agradecido a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Ningún presidente venezolano participaba en la Asamblea General de la ONU desde 2018, y Rodríguez ha tenido que escuchar cómo Trump calificaba en su discurso a Maduro de "dictador criminal". Además, en una muestra más de que la relación entre ambos países no se basa precisamente en la igualdad, el inquilino de la Casa Blanca ha hablado de Venezuela como un "botín" al que exprimir.

Rodríguez ha explicado que durante el encuentro, que tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace -situado a 16 kilómetros del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la prisión federal de alta seguridad donde está Maduro-, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros, se trataron temas como la energía, la minería y la seguridad.

Además de ambos mandatarios, estuvieron presentes el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

La reunión se ha celebrado a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La delegación venezolana que ha viajado a Estados Unidos la integran también el vicepresidente de Economía, el ministro de Petróleo y funcionarios de la petrolera estatal PDVSA. Según informa la agencia Reuters, su presencia debe servir para proyectar Venezuela como un destino atractivo para los inversores.

Regreso frustrado de Machado

Rodríguez ha subrayado que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo. También ha agradecido a Trump el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio.

La cita se ha enmarcado poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Los sectores críticos denuncian que Washington ha dejado de lado a la oposición liderada por María Corina Machado, abandonando las exigencias de elecciones libres en favor de acuerdos petroleros y de inversión con el Gobierno interino.

Machado, quien se encuentra en el exilio desde finales del año pasado, ha realizado tres intentos fallidos de regresar a Venezuela por vía marítima y aérea en las últimas horas, según ha confirmado un portavoz de su equipo.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores del oficialismo venezolano que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en el país.