Impiden tres nuevos intentos de María Corina Machado de volver a Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la comunidad madrileña el 18 de abril de 2026, en Madrid. Europa Press.

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Las claves Generado con IA María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana, pero se le ha impedido volar en todas las ocasiones. Con estos intentos fallidos, ya suman al menos siete las veces que la líder opositora ha tratado de volver a su país desde el exterior. El gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para dificultar su regreso, según denunció Machado tras los recientes terremotos en el país. La Plataforma Unitaria Democrática y otros líderes opositores exigen que se respete el derecho de Machado y otros exiliados políticos a regresar y ejercer sus derechos en Venezuela.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido, confirmó este martes a EFE su equipo.



"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.



Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.



El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.



Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.



Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EEUU, Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.



"Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.



Rodríguez y Trump sostuvieron una inédita reunión en Nueva York este mismo martes, donde ambos se encuentran para la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya trascendido el contenido del diálogo.

"Derecho a regresar"

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este martes respeto al derecho de la líder y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de regresar a su país, luego de que el equipo de la exdiputada denunciara que se le ha impedido su retorno tres veces esta semana.



La alianza expresó su "firme solidaridad" con Machado, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Actualmente está en Panamá.

"Exigimos que, de manera inmediata, se respete plenamente su derecho a regresar a Venezuela, permanecer en su país y ejercer sus derechos políticos y ciudadanos con libertad y seguridad", dijo la PUD en la red social X.



En ese sentido, señaló que este "mismo derecho debe estar garantizado para todos los venezolanos que se encuentran en el exilio por razones políticas".



"Todos tienen derecho a regresar al país con plenas garantías. El regreso seguro de los exiliados y perseguidos políticos es una condición fundamental para la recuperación de la democracia en Venezuela", agregó.



El partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, recordó en un comunicado que la Constitución venezolana "reconoce el derecho de todos los venezolanos a entrar en el territorio nacional".



Por tanto, prosiguió, "corresponde a las autoridades interinas, que ejercen el poder de facto (...), respetar ese derecho y garantizar que María Corina pueda regresar, recorrer el país y ejercer su derecho a la participación política sin amenazas, restricciones arbitrarias ni persecución".



Los exdiputados Delsa Solórzano y Juan Pablo Guanipa, aliados de Machado, también rechazaron los denunciados impedimentos, y el opositor reiteró en un mensaje en X su exigencia de una fecha para elecciones.