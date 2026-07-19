Al menos 6 muertos y más de treinta heridos tras un terremoto en el centro de Perú: hay varios edificios afectados

Una casa destruida tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chupuro, Perú. Yershon Vilca Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 5,1 y una réplica de 3,7 sacudieron la provincia de Chupaca, en la región de Junín, centro de Perú. Al menos seis personas han muerto y más de treinta resultaron heridas; seis permanecen hospitalizadas y 26 ya fueron dadas de alta. Numerosas estructuras resultaron dañadas, incluyendo viviendas, hospitales, infraestructura turística y monumentos religiosos. Se ha desplegado personal sanitario adicional y un hospital móvil para atender a los afectados en la zona.

Al menos seis personas han muerto y más de 30 han resultado heridas debido a un terremoto con una magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que ha afectado a la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en la sierra central de Perú durante la noche del domingo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha informado de la nueva cifra de muertos en su último informe, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, ha declarado al Canal N que 26 personas heridas ya han sido dadas de alta, aunque otras seis permanecen hospitalizadas.



Además, Rebaza ha indicado que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños y que también hay "numerosas estructuras afectadas".

"Se están monitoreando todas las zonas, lo más importante es la salud; también estamos monitoreando los daños", ha añadido el viceministro.

Rebaza también ha detallado que en Chupaca hay unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales, y que se está enviando más personal especializado y un hospital móvil.



Por su parte, el informe del Indeci ha añadido que en Chongos Bajo se presentaron daños en viviendas y en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.

Una réplica minutos después

El primer movimiento telúrico, de magnitud 5,1 se registró a las 21.24 horas del sábado (2.24 GMT del domingo), con epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que diecisiete minutos después se reportó una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma localidad y a una profundidad de 18 kilómetros.



La mayor parte de los daños se concentraron en ese distrito, donde se registraron los fallecidos, mientras que los heridos fueron reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, que también registró daños.



Además, el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, de Huancayo, ha sufrido daños, mientras que también se ha informado de la caída de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, y de derrumbes en el Antiguo Convento de Santiago de León.