Documentos desclasificados de la CIA aseguran que el chavismo manipuló elecciones en Venezuela entre 2004 y 2020

Las claves

Las claves Generado con IA Documentos desclasificados de la CIA apuntan a manipulaciones en elecciones venezolanas entre 2004 y 2020 con la colaboración de Smartmatic. Los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, el CNE y Smartmatic habrían usado máquinas de votación preprogramadas para alterar resultados electorales. La CIA señala que, aunque hubo manipulación, no se produjo fraude a gran escala en las elecciones de 2020 para la Asamblea Nacional. Donald Trump ha denunciado públicamente la supuesta interferencia de Venezuela y Smartmatic en sistemas electorales, aunque la CIA limita el alcance a Venezuela.

Una serie de documentos desclasificados por la CIA y desvelados por el presidente Donald Trump apuntan a una manipulación por parte del régimen chavista en los procesos electorales en Venezuela entre 2004 y 2020 que habría contado con la colaboración de la empresa británica Smartmatic.

Una investigación de casi dos décadas asegura que los servicios de inteligencia de Hugo Chávez junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y Smartmatic manipularon "resultados electorales usando máquinas de votación preprogramadas" en los comicios de 2012.

La CIA defiende, de la misma forma, la existencia de un plan en septiembre de 2020 para manipular las elecciones a la Asamblea Nacional, bajo el mandato de Nicolás Maduro, reemplazando votos legítimos en las máquinas de votación virtual con otros manipulados.

No obstante, en los documentos se advierte que "un fraude a gran escala no tuvo lugar" y que "el régimen no tuvo que recurrir a un grave fraude para ganar las elecciones de diciembre de 2020 a la Asamblea Nacional".

En 2018, la empresa británica dejó de operar en Venezuela, tras acusar a Maduro de "inflar la participación electoral en más de un millón de votos" durante las elecciones legislativas de un año antes.

En un discurso a la nación, el presidente Donald Trump ha cargado contra las supuestas fisuras del sistema electoral de Estados Unidos, en concreto contra una supuesta interferencia electrónica en las elecciones por parte de Venezuela y Smartmatic.

Tras acusar a China de manipular las votaciones de 2020, en las que perdió ante el candidato demócrata Joe Biden, el mandatario republicano ha revelado el supuesto plan venezolano de interferencia en los resultados de los comicios entre 2004 y 2020.

Trump ha defendido que los Gobiernos de Chávez y Maduro pretendían manipular el sistema de máquinas de votación electrónica con la colaboración de la empresa Smartmatic "para favorecer enormemente el corrupto régimen de Venezuela".

El análisis realizado durante casi dos décadas por los servicios de inteligencia de Washington habla de una cierta capacidad de manipulación, pero limita su alcance a los comicios venezolanos, descartando la posibilidad de operar a gran escala o en otros países.

Trump ya puso el foco en la empresa británica Smartmatic en relación a la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, pero esta operó únicamente en el condado de California durante los comicios.