Venezuela suma otros 229 muertos por el doble terremoto, elevando a al menos 4.118 los fallecidos: 40 son españoles

Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela se sienta en la entrada de un túnel donde trabaja un equipo de rescate, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela , el 8 de julio de 2026. Pablo Sanhueza Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El número de fallecidos en Venezuela por los terremotos del 24 de junio asciende a 4.118, con 229 nuevas víctimas confirmadas. Entre los fallecidos se encuentran 40 ciudadanos españoles, según el Ministerio de Exteriores. Hay 17.907 personas sin vivienda y 17.266 alojadas en 89 campamentos transitorios. Desde el inicio de la emergencia se han registrado 1.171 réplicas, incluida una de magnitud 3,9 este viernes.

Venezuela ha sumado este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

Entre las víctimas mortales hay 40 ciudadanos españoles, según ha informado el Ministerio de Exteriores.



La cifra de personas sin vivienda sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, según ha indicado el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.



El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 17.266 personas se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.



El diputado ha afirmado que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, hay 30.076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29.843 voluntarios registrados.



Según el balance oficial, se han registrado 1.171 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

Efe ha podido constatar que cientos de personas desalojaron los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.



En las redes sociales, los usuarios reportaron el desalojo de edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.



Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.