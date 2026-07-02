Los servicios de salvamento rescatan a Hernán Gil, un venezolano atrapado ocho días bajos los escombros

Las claves

Las claves Generado con IA Hernán Gil, un vigilante venezolano, fue rescatado con vida tras pasar ocho días atrapado bajo los escombros en La Guaira. El rescate fue realizado por un equipo multinacional con especialistas de diez países, quienes trabajaron durante 72 horas para liberarlo. Durante el tiempo atrapado, los rescatistas lograron mantener contacto con Hernán, suministrándole agua y medicación a través de una manguera. Más de 2.500 rescatistas extranjeros han llegado a Venezuela tras los terremotos, que causaron más de 2.295 muertos y 11.267 heridos.

Ocho días atrapado bajo los escombros de La Guaira. Ese es el tiempo que estuvo atrapado el venezolano Hernán Gil, rescatado este jueves por un equipo multinacional de rescate.

En total, los especialistas de diez países estuvieron trabajando durante 72 horas para liberar a Hernán, atrapado cerca de la garita de seguridad de un edificio del estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

Hernán trabajaba como vigilante del edificio, ubicado en el sector de Catia La Mar, cuando los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la tierra el pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (16:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El primer contacto de los rescatistas con Hernán por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, difundió varios vídeos en los que puede verse cómo los rescatistas de su país le suministraban líquidos a Hernán gracias a una manguera con la que lograron atravesar los escombros.

Milagrosamente, Hernán les comunicó a los rescatistas que no estaba herido de gravedad y podía usar sus manos para agarrar la manguera y, eventualmente, retirar escombros desde su lado o protegerse si caían cascotes.

El vigilante se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate.

Ante esa situación, debieron replantear la estrategia para llegar hasta él, para lo que fue necesario "buscar un nuevo acceso".

En el último avance que publiqué sobre el rescate de Hernán, llevábamos 28 horas de trabajo. Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo.



La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que… https://t.co/d1rx30dtxZ pic.twitter.com/0SgodFZp7L — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2026

Según los voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos solicitando ayuda.

Precisamente, muchos de los venezolanos han reclamado ayuda ante la inacción de las autoridades y han llegado a obligar a los conductores de la maquinaria pesada a dirigirse a los puntos en que se encontraban atrapados sus seres queridos.

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.