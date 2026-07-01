Venezuela eleva a 2.295 los muertos y a 11.267 los heridos a causa de los terremotos: declara luto nacional de una semana

Un residente de Brisas del Maiquetía descansa frente a su complejo de apartamentos una semana después de que los terremotos azotaran el país y tuvieran que evacuar sus hogares, en La Guaira, Venezuela , 1 de julio de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA El número de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 2.295 y los heridos a 11.267, según datos oficiales. Se han rescatado 6.461 personas y alrededor de 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en la región afectada. El Gobierno venezolano declaró luto nacional de una semana y habilitó una página web para recibir donaciones internacionales. Las exportaciones de petróleo de Venezuela disminuyeron a 1,2 millones de barriles diarios debido a retrasos tras los terremotos.

El número de muertos por los dos terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio asciende a 2.295 y a 11.267 los heridos, según informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Este martes, el número de fallecidos tras la tragedia ascendía a 1.943 y los heridos a 10.571.

Asimismo, Rodríguez informó que el número de víctimas que sufrieron algún tipo de "afectación física, psicológica, directa o indirecta, o que sufrieron daños a sus casas", es de 26.403 personas, de las cuales 12.841 se hallan damnificadas.

El mandatario afirmó que han sido distribuidos más de ocho millones de kilos de alimentos y compartió que fueron atendidos en hospitales, áreas de triaje o en la misma zona de desastre 17.026 pacientes. De estos, 4.565 se encuentran hospitalizados y 13.942 ya fueron dados de alta.

El presidente de la Asamblea explicó que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 brigadistas. "La esperanza se mantiene intacta", aseguró.



Rodríguez detalló que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido. "La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido", señaló.

En este mismo sentido, Jorge Rodríguez dio a conocer que se encuentran activos 25 campamentos, de los cuales 13 se ubican en La Guaira, 8 en el Distrito Capital, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

"Estamos en proceso de dotación de campamentos transitorios para abrir un número importante el día de hoy, mañana y pasado", añadió.

Una primera evaluación experimental realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado luto nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto.



"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy", indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez señaló que, en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió.

Ha sido también en esta jornada cuando el Gobierno de Venezuela ha habilitado una página web para recibir donaciones internacionales tras los terremotos de hace una semana. "¡Venezuela no está sola! Tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje escrito en inglés en Telegram al compartir el link del portal web.

Venezuela is not alone! You can join this solidarity initiative and accompany us through these difficult times. Follow this link:https://t.co/D3hhNOqrj7 pic.twitter.com/4wkAJvmTZo — Yvan Gil (@yvangil) July 1, 2026

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) explicó que esta página web, en la que figuran datos bancarios de una cuenta de la CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, servirá para recibir donaciones monetarias y de insumos. Los donativos serán procesados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



"Si un interesado desea enviar un avión con ayuda humanitaria al territorio venezolano, mediante el mismo portal se solicita el permiso de vuelo, en el cual se declara la aeronave, la ruta, los tripulantes y el tipo de donaciones transportadas", añadió VTV, al señalar que este permiso solo se otorgará para vuelos con donaciones. Después de que el vuelo sea autorizado y aterrice en Venezuela, serán los funcionarios de la Cancillería los encargados de toda la logística para la entrega de los donativos.

Las consecuencias de los terremotos también se han reflejado en las exportaciones de petróleo de Venezuela. Estas han caído ligeramente a 1,2 millones de barriles por día durante este mes debido a retrasos menores en las terminales operadas por la empresa energética estatal PDVSA, según datos basados en el monitoreo de buques tanque y documentos de la compañía.

Sin embargo, los envíos a EEUU aumentaron a 630.000 barriles diarios, mientras que las exportaciones a India disminuyeron a 277.000 barriles diarios.