Venezuela eleva a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los sismos: 6.400 personas han sido rescatadas
El balance de víctimas de este martes suma 224 fallecidos, mientras que la cifra de heridos asciende en más de 5.000 en 24 horas.
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Las claves
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto en el norte de Venezuela ha ascendido a 1.943 personas.
El número de heridos tras los sismos ya alcanza los 10.571, según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Un total de 6.461 personas han sido rescatadas tras quedar atrapadas bajo los escombros.
En las últimas 24 horas, se han sumado 224 fallecidos y más de 5.000 heridos al balance oficial.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ha ascendido hasta los 1.943, mientras que los heridos ya son 10.571, según ha informado este martes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Además, ha detallado que un total de 6.461 personas han sido rescatadas tras quedarse atrapadas bajo los escombros.
El balance de víctimas de este martes suma 224 fallecidos a los informados el pasado lunes, mientras que la cifra de heridos asciende en más de 5.000 en 24 horas.
Noticia en actualización
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