"No hay que darse por vencido": Fujimori asume su triunfo electoral con "humildad" en un Perú "prácticamente dividido"

La conservadora Keiko Fujimori saluda a los medios de comunicación frente a su casa tras derrotar por un estrecho margen al diputado izquierdista Roberto Sánchez. Angela Ponce REUTERS Perú

Las claves

Las claves Generado con IA Keiko Fujimori gana las elecciones presidenciales de Perú con el 50,135% de los votos, superando por solo 49.641 votos al izquierdista Roberto Sánchez. Fujimori asume su victoria con "humildad" y anuncia que sus primeras medidas serán restaurar el orden y tomar acciones preventivas ante el fenómeno climático de El Niño. La candidata derechista destaca la importancia de la perseverancia y mantiene abiertas las puertas al diálogo con su rival y otras fuerzas políticas en el Congreso. Roberto Sánchez denuncia un supuesto fraude y anuncia que apelará los resultados ante el Jurado Nacional de Elecciones, aunque este ya rechazó anular votos del exterior.

Keiko Fujimori ha ganado las elecciones de Perú con el 50,135% de los votos, después de otros tres intentos fallidos anteriores y tras una lucha por unas pocas décimas con el izquierdista Roberto Sánchez, que se ha quedado a las puertas de la Presidencia con el 49,865% de los votos.

Así lo ha confirmado este lunes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) después de llegar al 100% del escrutinio. La ganadora ha recibido tan solo 49.641 votos más que el líder de la izquierda.

No era el primer intento de la candidata derechista. Ya se había presentado a los comicios en otras tres ocasiones y en todas ellas perdió por menos del 1%. Sucedió contra Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Por eso, previsiblemente la victoria sabe distinta. Fujimori ha remarcado que asume el triunfo con "responsabilidad" y "humildad" en un país que considera que esta "prácticamente dividido".

La política derechista optó por dirigirse a los jóvenes mientras atendía a la prensa, para reivindicar que "uno nunca debe darse por vencido" y asegurarles que "con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus objetivos".

Restaurar el orden

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) manifestó a los periodistas que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán "recuperar el orden".

Minutos antes, la ganadora de la segunda vuelta afirmaba que cada vez está "más cerca" de "iniciar un camino de orden y esperanza" para todos los peruanos.

Por otro lado, anunció que lo segundo que hará cuando asuma su rol como presidenta será tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño", que se anticipa que será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.

Este es un fenómeno climático que afecta a las costas y que provoca el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial.

El fenómeno es de tal magnitud, que se espera que Perú, que ahora se adentra en el invierno, sufra temperaturas mucho más altas que lo que se esperaría de la época. Sus efectos ya han dejado a más de 85 mil personas afectadas a fecha de mayo, y a 52 fallecidas por las lluvias.

Diálogo "abierto"

En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están "siempre abiertas" tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral.



Asimismo, Fujimori insistió en que tiene "la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", en referencia a sus votantes y a los de Sánchez, y que lo próximo será nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete ministerial, después de recibir sus credenciales como presidenta electa de la República.



"Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy", respondió Fujimori al ser consultada sobre sus futuros ministros.

A pesar de los intentos de acercarse a la oposición, el otro candidato, Roberto Sánchez, ha denunciado que durante el escrutinio había "un fraude en desarrollo" y no reconocerá a la ganadora.

Incluso, el candidato afirmó que apelará ante el máximo tribunal electoral de Perú, que rechazó en su momento anular los votos de los peruanos en el exterior, como pedía Sánchez. Algo que si se llevara a cabo le daría el triunfo a él, puesto que fue el candidato más votado dentro del territorio nacional.

"Si el jurado electoral especial dice que no procede, vamos a apelar e iremos al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pleno tendrá que decidir. Tenemos nuestras razones y hay magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave", dijo Sánchez.

"Prudencia y responsabilidad"

A pesar de las acusaciones de la oposición de fraude, Fujimori dijo esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad", en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X acompañado de una bandera del Perú.

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

"La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE (Jurados Electorales Especiales)", señaló la lideresa del partido Fuerza Popular.



El JNE tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.