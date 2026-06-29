Venezuela eleva a 1.719 la cifra de muertos tras los terremotos: hay 5.034 heridos y más de 15.000 han perdido sus casas

Personal militar venezolano distribuye ayuda a personas afectadas por los terremotos mortales que azotaron el país, en La Guaira. Maxwell Briceno Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El doble terremoto en Venezuela ha dejado 1.719 muertos, 5.034 heridos y casi 16.000 personas sin hogar. Se han registrado 609 réplicas desde los sismos principales de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado miércoles. Al menos 855 edificios resultaron dañados, 189 de ellos con colapso total, especialmente en La Guaira y Caracas. El Gobierno ha habilitado 15 grandes refugios y 50 campamentos provisionales para los afectados, y las clases permanecen suspendidas por una semana.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, portavoz oficioso del régimen tras la catástrofe, elevó este lunes a 1.719 el número de víctimas mortales como consecuencia del doblete sísmico que sacudió el país. Al menos 5.034 personas resultaron heridas, y la ONU calcula que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.

Según el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las autoridades han registrado 609 réplicas desde que el pasado miércoles se sucedieran los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. La última —de 4,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos— sacudió esta misma mañana La Guaira, el estado costero más afectado.

"Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...), generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", aseguró el presidente del Parlamento.

El parte oficial leído por Rodríguez y emitido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) da cuenta, además, de 855 edificios dañados, la mayoría en La Guaira y la capital, Caracas. Al menos 189 sufrieron un "colapso total". El dato explica cómo casi 16.000 personas han perdido sus hogares.

Rodríguez afirmó que el Gobierno ha habilitado hasta 15 "grandes refugios" y otros "menos grandes" en escuelas en la zona de La Guaira, así como 50 campamentos provisionales en Caracas.

La exvicepresidenta de Nicolás Maduro anunció el pasado domingo la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de clases.

El doble terremoto del miércoles es el más letal que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles más resultaron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los seísmos de hace cinco días afectaron a Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más dañada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.