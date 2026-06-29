Un millón de argentinos han reclamado la nacionalidad española desde que entró en vigor la ley de nietos

Las claves

Las claves Generado con IA Un millón de argentinos han solicitado la nacionalidad española desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Cada tarde, unas 230 personas presentan documentos en el Consulado de España en Buenos Aires, que lidera el ranking mundial de peticiones. Hasta el momento, el consulado bonaerense ha concedido 30.000 nacionalidades y tiene pendientes cientos de miles de expedientes, lo que podría demorar décadas en resolverse. Argentina alberga la mayor comunidad española fuera de España, con una fuerte demanda de nacionalidad impulsada por la crisis económica y el legado migratorio.

Todas las tardes de lunes a viernes, una fila de personas aguarda a las puertas del Consulado de España en Buenos Aires, la sede consular ibérica más grande del mundo, un suntuoso edificio histórico de estilo academicista francés.

Tienen cita previa y van ingresando en tandas cada media hora. El turno se cumple, todo transcurre en orden, sin imprevistos. Una vez dentro, entregan los documentos para acogerse a la Ley de Memoria Democrática (LMD), más conocida como ley de nietos.

Cada tarde, 230 argentinos entregan las partidas de nacimiento de sus abuelos en España y las suyas propias, como nacidos en Argentina. Así empiezan el largo trámite de demostrar de quién descienden y obtener la nacionalidad.

Argentina encabeza en todo el mundo el ranking de peticiones de nacionalidad española a través de la LMD, muy por delante de otras capitales iberoamericanas que le siguen, en este orden: Caracas, La Habana y México.

Hay más argentinos que venezolanos, cubanos y mexicanos que quieren obtener el pasaporte español. Sueñan con la posibilidad de marcharse de su país, sumido en una crisis recurrente desde hace décadas.

"En este consulado en Buenos Aires hubo en total 645.052 pedidos de cita. Si a ello se suman los de otros consulados, en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario, en total hubo alrededor de un millón de solicitudes", revela el cónsul general, José María Ridao Domínguez.

El consulado en la capital argentina ya ha atendido personalmente a 220.000 solicitantes y ha recibido sus documentaciones. Pero aún quedan otras 425.052 personas que reservaron turno por internet y deben completar el trámite.

Consulado de España en Buenos Aires. Juan Ignacio Irigaray

Este periódico consultó a los otros cuatro consulados en provincias de Argentina, así como a la Consejería de Información de la Embajada, para precisar ese número. Sin embargo, remitieron la consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid.

Si la apabullante cifra de un millón de reservas de turno de argentinos que ofreció el cónsul se ajusta a la realidad, significa que se produjeron 1.388 peticiones diarias, de lunes a viernes, durante los tres años del período de inscripción, de 2022 a 2025.

Las gestiones son trabajosas y se demoran porque primero se cargan los documentos en el sistema y luego se comprueba su veracidad. Fuentes consulares señalan que actualmente se están revisando los expedientes ingresados en septiembre de 2023.

De seguir las tareas a este ritmo, calculan que recién en 2031 estarán cargados todos los datos de las solicitudes en el sistema. Y la resolución definitiva de las mismas, estiman, "podría llevar décadas".

Lo concreto es que, al día de hoy, el consulado en Buenos Aires ha otorgado 30.000 nacionalidades por la ley de nietos, según fuentes consulares. Además, ha observado numerosos casos con documentación incompleta. Sólo una minoría ha sido rechazada de plano.

La fiebre por hacerse español parece el legado de la emigración masiva desde España a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A Argentina llegaron más de 2 millones de españoles, en especial procedentes de Galicia y Asturias.

También desembarcaron miles de exiliados de la Guerra Civil y del franquismo. El presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora; el músico Manuel de Falla; el artista Miguel de Molina; los escritores Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Francisco Ayala, Rosa Chacel; el historiador Claudio Sánchez Albornoz, y muchos otros.

Hoy en día, Argentina alberga la mayor comunidad española fuera de España. Sólo en Buenos Aires hay 360.000 españoles nacidos en España y sus descendientes inscritos en el registro consular, incluso antes de la ley de nietos.

En 2022, todos los trámites se mezclaban: registro civil y ley de nietos. Esto ralentizaba las gestiones comunes, por ejemplo, la inscripción de bebés. "Separamos los trámites —mañana y tarde— y así normalizamos el registro civil", explican fuentes consulares.

Además, los cinco consulados han solicitado a Exteriores refuerzos tecnológicos y de personal para procesar los miles de expedientes. "En Madrid comentan que lo haría la empresa pública INECO, pero no nos han comunicado nada", señalan las fuentes.

Por otra parte, en el consulado matizan que la ley de nietos pueda influir en las elecciones generales de 2027.

"Es materialmente imposible que incida por razones logísticas, pues recibiremos documentos hasta 2031. Además, muchos de los nuevos españoles no votan, son menores, y otros no se inscriben en el registro consular [el censo]", sostiene Ridao Domínguez.

En las últimas generales, en 2023, sólo el 6,2% de los españoles inscritos en el censo electoral en Buenos Aires ejerció su derecho al voto. Y tradicionalmente, en la capital argentina siempre ganó el Partido Popular.