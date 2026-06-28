Los venezolanos bloquean el paso de maquinaria para ayudar a rescatar a los atrapados bajo escombros

La llegada de maquinaria y ayuda especializada, aunque tardía según los vecinos, ha sido recibida con celebraciones y esperanza en la zona afectada.

A las tareas de rescate se han sumado unos 1.600 rescatistas internacionales, incluyendo equipos de Argentina y España, así como voluntarios locales.

Más de 1.430 personas han fallecido y continúan las labores de rescate en sectores como Caraballeda y Los Corrales, epicentro de la devastación.

Vecinos de La Guaira bloquearon el paso de maquinaria pesada para exigir su uso inmediato en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros tras dos terremotos.

Las horas pasan y con el paso del tiempo la desesperación de la población para tratar de encontrar a sus seres queridos que a estas horas todavía están desaparecidos entre los escombros tras el derrumbe de los edificios a causa de los dos terremotos.

Los vecinos de la urbanización Luisa Cáceres de Arismendi en La Guaira han reclamado la presencia en la zona de personal especializado y de maquinaria pesada para tratar de remover los escombros y poder recuperar los cuerpos que están atrapados todavía, después de más de 72 horas desde que se produjo la catástrofe.

Ante la falta de respuesta, estos vecinos han decidido bloquear la calle cuando pasaba maquinaria pesada por el lugar para exigir que la maquinaria descendiese a trabajar en la zona.

Decenas de máquinas

Este fin de semana han entrado decenas de máquinas a la zona de La Guaira que es el estado más afectado por los dos terremotos que deja ya, al menos, 1.430 muertos.

Los sectores de Caraballeda y Los Corrales que se encuentran en el epicentro de la devastación han sido los principales puntos a los que han acudido las excavadoras acompañadas por helicópteros que sobrevolaban la zona en busca de supervivientes.

Unas labores que se han llevado a cabo gracias a las tareas de rescate que están contando con un gran respaldo internacional que ha ido llegando al país a lo largo de toda esta semana.

Además, las actividades de rescate se han llevado a cabo a lo largo de estos días con la ayuda de voluntarios que en condiciones muy precarias han estado contribuyendo a salvar a esas personas que llevan días atrapadas bajo los escombros.

A esa ayuda altruista, se suma la de alrededor de 1600 rescatistas internacionales que han acudido a Venezuela para contribuir en estas labores. De hecho, de las aeronaves han descendido una treintena de rescatistas de Argentina para permanecer durante, al menos, 10 días sobre el terreno para continuar ayudando en el rescate.

Celebraciones al llegar ayuda

Los vecinos de la Caraballeda y de los alrededores de esta zona se quejaban en que la maquinaria estaba tardando en llegar, de hecho hasta el viernes no había aparecido este tipo de ayuda.

Sin embargo, a lo largo de este fin de semana ya ha comenzado a distribuirse ese soporte necesario para contribuir a rescatar a personas con vida después de la tragedia.

"La ayuda ha sido muy buena, un poco tardía, pero ha llegado”, cuenta José Luis Acosta, de 51 años, a EFE mientras hacía una fila para recibir alimentos.

De hecho, este fin de semana ya se pueden ver cómo en las carreteras que unen Caracas con La Guaira han ido llegando decenas de maquinarias y camiones con equipamiento especializado para este tipo de catástrofes y labores.

Unas labores que están siendo posibles gracias a la llegada de ayuda internacional. Y, es que, han llegado más de 1600 integrantes de equipos de rescate, entre ellos, españoles. Y a lo largo de este domingo se espera que lleguen 25 vuelos más con más efectivos que contribuyan en el rescate.