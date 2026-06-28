La guerra de la UME contra el tiempo en Venezuela antes de que se cierre la 'ventana de oro': "Todavía hay esperanza"

Seis españoles han fallecido y 133 permanecen desaparecidos tras el terremoto, mientras Venezuela recibe la ayuda de unos 1.600 rescatistas internacionales para hacer frente a la tragedia.

Los equipos de rescate españoles han logrado salvar a varias personas, incluida una mujer tras casi 72 horas bajo los escombros en Vistamar, manteniendo la esperanza de encontrar más supervivientes pese al paso del tiempo.

El desastre ha provocado al menos 1.430 muertos, 3.360 heridos y 250 edificios derrumbados, con especial gravedad en el estado de La Guaira, donde más de 3.142 familias han perdido su hogar.

La UME y otros equipos españoles trabajan a contrarreloj en Venezuela tras dos potentes terremotos, centrando sus esfuerzos en las primeras 72 horas, consideradas clave para rescatar a supervivientes.

Las primeras 72 horas son cruciales para poder localizar a supervivientes en catástrofes naturales. De hecho, el equipo de rescate y salvamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra desde este viernes trabajando a contrarreloj en Venezuela.

El objetivo es encontrar el mayor número de víctimas atrapadas bajo los escombros después de los dos terremotos que se produjeron la madrugada del próximo miércoles en el país.

Por eso, esta madrugada se cierra la ventana de oro que es el periodo de tiempo clave antes con las posibilidades más altas de encontrar a personas con vida bajo los escombros. A partir de ahí las probabilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente.

Y, es que, lo más importante es la reacción inmediata y localizar a todas las personas atrapadas. Según, la UME ese periodo de 72 horas es el máximo estándar que una persona puede permanecer con vida.

Así trabajan de manera incansable los 59 efectivos de la UME que se encuentran para prestar soporte tras los dos terremotos que han asolado al país.

En concreto, se trata del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) que son los especialistas en estas labores de rescate donde combinan perros adiestrados con dispositivos electrónicos como cámaras de rescate, geófonos, sensores UWB y drones para realizar con éxito sus misiones en cualquier parte del mundo.

Un miembro de la UME con el equipo canino de rescate durante las labores en Venezuela. UME

Un despliegue que es fundamental porque Venezuela está atravesando las horas críticas y cruciales de esta tragedia antes de que la esperanza para las víctimas caiga drásticamente. Y, es que, llevan atrapadas desde el pasado miércoles 24 de junio que fue cuando se produjeron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

De momento, este desastre natural ha dejado, al menos, 1.430 muertos y 3.360 heridos. Pero las tareas continúan en búsqueda de nuevas señales de vida después del desplome de alrededor de 250 edificios, según asegura el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rescates en La Guaira

El desplome de un gran número de edificios en el estado de La Guaira ha provocado que se estén centrando principalmente los esfuerzos en este estado donde se concentra el mayor número de personas atrapadas que necesitan de estas labores de rescate.

Un momento crítico porque más de 3.142 familias han perdido su casa y casi 73.800 han tenido que ser atendidas en el estado costero de La Guaira, que ha quedado prácticamente devastado por los terremotos.

Hacia esta zona se está trasladando la maquinaria destinada a la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región y de Caracas.

Una catástrofe natural que ha sacudido a Venezuela y que deja, de momento, seis españoles fallecidos.

Aunque, también hay que sumar los 133 españoles desaparecidos que todavía no se han logrado localizar según ha corroborado el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.

Despliegue de la UME

Dentro de las labores de rescate que está llevando a cabo en el país la UME, han conseguido rescatar con vida a una mujer que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos durante casi 72 horas.

Un rescate que se ha producido, según informa el propio Ministerio de Defensa, en la zona residencial de Vistamar de La Guaira. Se trata de una zona al norte de la capital, Caracas, que es de las más afectadas por estos seísmos.

🙌Esta es la alegría del personal de la @UMEgob tras rescatar con vida a una mujer atrapada bajo los escombros desde hace 72 horas, en el residencial Vistamar de La Guaira.



Esperanza a pesar del paso del tiempo y las dificultades para localizar supervivientes y acceder a ellos. pic.twitter.com/0uWij1LWcP — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 27, 2026

Esta es la zona elegida por los 59 efectivos de la UME que están desplazados en Venezuela para participar en el operativo de emergencia que se ha desplegado sobre el terreno.

Esto ha provocado los aplausos y la alegría entre tanta tragedia en La Guaira donde hay algo de "esperanza, a pesar del paso del tiempo y de la dificultad para localizar supervivientes y acceder a ellos".

De hecho, el capitán Gallego, jefe de Operaciones de la UME, ha explicado que se encuentran en esta zona "tras haber recibido información de personas atrapadas en este recinto". Por lo tanto, lo primero es "hacer un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para hacer una confirmación positiva".

🫡 La @UMEgob se afana en ofrecer la ayuda y las capacidades necesarias en la zona cero del terremoto de #Venezuela.



🐕 Las unidades caninas y el personal desplegado trabajan en el reconocimiento previo y la búsqueda de supervivientes.



💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/66aalnTAKw — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 27, 2026

Este rescate se suma a los tres efectuados por el Equipo de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que han conseguido salvar a una persona mayor y sus dos nietos que se encontraban entre los escombros de otro de los edificios derrumbados.

Así los equipos de rescate españoles se suman a la ayuda internacional que ha recibido Venezuela a lo largo de estos días donde se han trasladado alrededor de 1600 rescatistas internacionales, según informan desde el régimen castrista, para contribuir en esta lucha a contrarreloj para ayudar a salvar la vida del mayor número de víctimas posible.