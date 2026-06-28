La despedida a una madre que falleció protegiendo a su hija en Venezuela: "Le contaré cómo la salvaste"

El gesto heroico de Andrea ha conmovido al fútbol venezolano y ha generado una ola de solidaridad hacia la familia.

Héctor Bello expresó su dolor y admiración por el sacrificio de su esposa, prometiendo contarle a su hija cómo fue salvada.

La madre usó su cuerpo como escudo para salvar a su bebé de un año, quien fue rescatada con vida entre los escombros.

Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, murió protegiendo a su hija durante el terremoto en La Guaira, Venezuela.

Los terremotos que han sacudido Venezuela se han llevado consigo muchas realidades, pero entre los escombros y la desolación de La Guaira, ha emergido una historia de amor puro y absoluto.

Andrea, esposa del futbolista venezolano Héctor Bello, no dudó cuando la tierra rugió y el techo de su hogar se vino abajo.

En el instante final, cuando el instinto de supervivencia de cualquiera habría sido correr, el suyo fue proteger.

Confeccionó un escudo con su propio cuerpo, abrazó con todas sus fuerzas a su pequeña bebé de apenas un año y recibió el impacto de la sacudida.

Cuando los equipos de rescate lograron alcanzar el lugar donde yacía Andrea, tras horas de angustia entre los escombros, el cronómetro de su vida ya se había detenido.

Pero la muerte no tuvo la última palabra. Al mover su cuerpo inerte, los operarios contuvieron el aliento: atrapada en el abrazo protector de su madre, su hija estaba viva.

Andrea había desafiado al derrumbe usando su propio cuerpo como refugio, demostrando que el amor de una madre es más fuerte que la tierra misma.

"Nuestra heroína favorita"

El vacío que deja esta pérdida se refleja en su pareja, Héctor Bello.

El central del Marítimo de La Guaira intenta ahora asimilar una realidad que se ha quedado en pausa.

Héctor Bueno junto a su mujer fallecida y su hija. Redes

El futbolista utilizó sus redes sociales no para despedirse, sino para inmortalizar la hazaña de la madre de su hija con unas emotivas palabras:

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste. Le contaré la historia de cómo la salvaste, cómo diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente, que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste"

Tras el milagroso rescate, la pequeña fue trasladada de urgencia a un hospital en Caracas, donde actualmente se encuentra recuperándose y cobijada por el amor de su tía.

Más tarde, invadido por la culpa y la devastación de no haber podido proteger a los suyos, el futbolista compartió una pregunta que sobrecoge a cualquiera:

"¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?".

La pérdida que golpea al defensor del Marítimo de La Guaira se ha consolidado como uno de los testimonios más sobrecogedores que ha dejado el seísmo.

El luto ha unificado al fútbol venezolano: clubes rivales, compañeros de profesión y miles de aficionados no han dejado de enviar muestras de solidaridad y mensajes de apoyo a Héctor Bello, arropándolo en este doloroso capítulo.