Exteriores eleva la cifra de desaparecidos españoles hasta los 106: otros 14 están bajo los escombros y hay 4 muertos

Varias personas permanecen de pie sobre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos en La Guaira. Gaby Oraa Reuters Venezuela

Las claves

Las claves Generado con IA El número de españoles desaparecidos en Venezuela tras los terremotos asciende a 106, con 14 personas bajo los escombros y 4 fallecidos confirmados. El avión militar español ha repatriado a 59 españoles, 11 portugueses y una búlgara, y continúa la búsqueda de compatriotas no localizados. La Agencia Española de Cooperación Internacional ha activado ayudas de emergencia y España colabora con el Mecanismo Europeo de Protección Civil para coordinar la ayuda humanitaria. Una familia gallega, muy conocida en Marín, se encuentra entre los desaparecidos tras viajar a Venezuela para visitar a familiares en la zona de La Guaira.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de su último balance de cifras y ha elevado la cantidad de españoles desaparecidos en Venezuela a 106, mientras que otros 14 permanecen bajo los escombros.

A pesar de que las cifras suben, el Ministerio no ha informado de más personas fallecidas y ha indicado que se mantiene en cuatro personas, entre las que se encuentra la delegada del Gobierno canario en Venezuela, Isabel Jara.

Por ello, el Ministerio ha indicado que los españoles atrapados "constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército", aseguran fuentes de Exteriores.

En un mensaje a los medios de comunicación, el Ministerio también ha reiterado la necesidad de que los españoles que se encuentran en Venezuela contacten con los números de emergencia del Consulado español.

Por su parte, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado en sus redes sociales de que el avión militar que había acudido al país para hacer llegar la ayuda y los equipos de rescate ya ha abandonado Venezuela.

Acaba de despegar desde Venezuela hacia República Dominicana el avión @Defensagob enviado allí con ayuda española. Repatria ahora a 59 compatriotas, 11 portugueses y 1 búlgara. @EmbEspVenezuela, @ConsEspCaracas y @EmbajadaESPenRD plenamente movilizados. — José Manuel Albares (@jmalbares) June 26, 2026

Ese mismo avión ahora está siendo utilizado para repatriar a 59 españoles, once portugueses y una búlgara, que vuelan hasta República Dominicana.

Ya el viernes, Exteriores informó de iba a utilizar el vuelo de regreso para repatriar a un grupo de turistas que había quedado bloqueado en el país caribeño tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país, de magnitud 7,2 y 7,5.

Mientras tanto, los venezolanos se mantienen a la espera de más ayudas, ante la imposibilidad de poder rescatar a sus seres queridos, bajo los escombros, por falta de maquinaria.

A su vez, lugares como La Guaira han sido declarados zona de desastre y, entre los escombros, los venezolanos tratan de descansar recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados.

Cuatro muertos

Aunque la cifra de desaparecidos y atrapados sube, todavía son cuatro los españoles fallecidos, según ha confirmado el Ministerio.



Mientras tanto, Exteriores ha indicado que siguen los trabajos para localizar a los españoles en tránsito —no registrados en el consulado— o con necesidades especiales.



Una de las agencias que se ha volcado en estos trabajos ha sido la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que ha activado un paquete inicial de emergencia para atender las necesidades más inmediatas de los afectados por el terremoto.

Además, la misma agencia ha movilizado un millón de euros atendiendo al llamamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja.



Según explica Exteriores, España colabora con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permite coordinar la ayuda internacional con las autoridades y las ONG locales para evitar duplicidades y garantizar que la ayuda llega donde más se necesita, y ha ofrecido en ese contexto el despliegue del hospital de campaña Start durante la próxima semana.



Se estudia también un posible envío de equipos adicionales de rescate y se trabaja con distintos proveedores para analizar la disponibilidad de material humanitario que, en caso necesario, podría enviarse desde los centros logísticos de Panamá, Colombia o España.

Una familia de Galicia, desaparecida

Muchas de las noticias de los desaparecidos, han llegado de los propios avisos desde España. Ha sido el caso de una familia residente en el municipio pontevedrés de Marín, que se encontraba en un viaje en el país para visitar a su familia.

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos, de origen venezolano, viajaron el sábado a su país y se encontraban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda.

La familia es muy conocida en la localidad pontevedresa, donde en 2021, fundó el Marinenses Hockey Club, del que Yhosvany es entrenador y Adela, presidenta.

La voz de alarma la dieron desde el colegio de los pequeños que llamaron a la alcaldesa del municipio, María Ramallo, para avisar de que el sábado los alumnos habían viajado a Venezuela, como hacía habitualmente cada verano.

"Se pusieron en contacto conmigo; en concreto el colegio, donde sus hijos acaban de terminar el curso el viernes. Parece ser que el sábado se iban a Venezuela con sus familias", detalló la alcaldesa.

Asimismo, la regidora ha remarcado que se mantendrá en comunicación con los organismos oficiales para obtener información y ha expresado su solidaridad "con todo el mundo" que está sufriendo esta situación. "Por supuesto, ofrecer la ayuda en la medida de las posibilidades que nosotros podamos", ha dispuesto.

Debido a toda la situación que vive el país venezolano, el Ayuntamiento de Marín ha convocado un minuto de silencio para el lunes a las 12.00 horas como muestra de apoyo.