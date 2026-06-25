Trump declara que la cifra de muertes por los terremotos de Venezuela es "devastadora": de 10.000 a 100.000 víctimas

Las claves

Las claves Generado con IA Dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela, especialmente Caracas, causando una cifra de muertes considerada "devastadora" por Donald Trump. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que entre 10.000 y 100.000 personas podrían haber fallecido, según su sistema de evaluación preliminar PAGER. El Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia y activó la red de salud pública y privada para atender a los afectados por el sismo. El doblete sísmico llevó a la activación de una alerta naranja por riesgo humano y económico, aunque la alerta de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes fue cancelada posteriormente.

Los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido Venezuela, y específicamente su capital Caracas, han causado una cifra de muertes "devastadora" según ha comunicado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Los dos grandes terremotos que han golpeado al gran pueblo de Venezuela han sido masivos en escala y han dejado una cifra devastadora de muertes", escribió en su red Truth Social.

"¡Estados Unidos está preparado, deseoso y capaz de ayudar! He ordenado a todas las agencias gubernamentales que se preparen para movilizarse. Estaremos ahí para nuestros nuevos, grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! [sic]".

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a la costa de Venezuela podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER.



El organismo estadounidense activó una alerta naranja por el impacto humano y económico del sismo, una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales. Se trata de una estimación basada en modelos automáticos y no de un balance oficial.



La proyección se elabora a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

El sistema asigna probabilidades a distintos rangos de víctimas, siendo el de 10.000 a 100.000 fallecidos el escenario con mayor probabilidad dentro del modelo.



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia por daños materiales aún sin cuantificar, a falta de una cifra de heridos o fallecidos oficial.



"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.



Anunció que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.





El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.



Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.