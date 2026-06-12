El presidente de Cuba anuncia reformas económicas y liberalización en plena asfixia de EEUU: "Hay que cambiar"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste a una manifestación convocada por las autoridades cubanas para protestar contra las políticas de Estados Unidos hacia la isla, incluida la imputación del expresidente, en La Habana. Norlys Pérez Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció un paquete de reformas económicas liberalizadoras y descentralizadoras para enfrentar la crisis actual. Las medidas incluyen la entrada de nuevos actores en el turismo, la reforma del negocio inmobiliario y mayor autonomía para las empresas estatales en salarios, inversiones y comercio exterior. Se permitirá a los productores agrícolas acceso directo a insumos, cuentas respaldadas en efectivo y menos trámites burocráticos, además de dinamizar el comercio exterior eliminando empresas importadoras estatales. Habrá incentivos a la inversión extranjera, también para cubanos en el exterior, y se abrirán más sectores al sector privado, junto a una reducción de ministerios para hacer el Estado más ágil.

El castrismo activa 'el modo supervivencia' ante la estrategia de asfixia aplicada de forma metódica por Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador argumentando que "son tiempos en que hay que cambiar".

En declaraciones a la prensa oficialista, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba argumentó que los cambios deben responder a "las exigencias de los tiempos actuales", en referencia a la crisis que sufre el país, y no tanto a las presiones de la Administración Trump para liberalizar la economía de la isla.

"El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", arengó el presidente.

Entre las medidas anunciadas por Díaz-Canel está la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, para "explotar" el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las principales empresas extranjeras en la isla para evitar las sanciones estadounidenses.

Díaz-Canel habló asimismo de reformar el negocio inmobiliario, donde apuntó cambios en la gestión y la búsqueda de "nuevas modalidades" y "nuevos actores", sin aportar más detalles. El Estado cubano tiene grandes empresas de alquiler de inmuebles.

También habló de aumentar la "autonomía" de las empresas estatales en materia de salarios, de inversión de utilidades (beneficios), de importación y exportación, de asociación con otros actores económicos, de diseño de planes de negocio y de acceso al mercado cambiario.

La liberalización también afectará al campo. Díaz-Canel señaló que a los productores agrícolas se les va a permitir el acceso directo a los insumos, la asociación con diferentes actores, la tenencia de cuentas "reales" (con respaldo en efectivo), la participación en el mercado cambiario y se va a tratar de hacer que sus trámites burocráticos sean "lo más ligero posibles".

El presidente cubano y primer secretario general del Partido Comunista confirmó que se van a eliminar las importadoras, empresas estatales que intermedian obligatoriamente todo comercio exterior, para que este sector sea "más dinámico".

Y subrayó que el Gobierno quiere "incentivar" la inversión extranjera directa y destacó en este punto el papel que pueden jugar los cubanos residentes en el exterior, que van a contar con las mismas condiciones que sus connacionales en la isla.

Sobre el sector privado, Díaz-Canel anunció que se van a abrir más sectores de la economía a los actores no estatales. "Las empresas van a diseñar sus dimensiones, van a diseñar sus sistemas de salario, van a tener las facultades sin límites, sin trabas, para dar uso a sus utilidades en las cosas que ellos entiendan, en las cosas que aprueben", explicó el presidente.

Díaz-Canel se refirió además a la reforma del aparato del Estado que se había avanzado hace unas semanas y se concretó ésta con un proyecto de ley que prevé la reducción de 27 a 20 ministerios con el objetivo de tener una estructura "más ágil" y con "menos burocracia". Asimismo indicó que las reformas también buscan acabar con las "contradicciones" entre planificación central y mercado y entre centralización y descentralización.