El petrista Cepeda pone en duda los resultados y se disputará la Presidencia de Colombia con el derechista De la Espriella

Iván Cepeda, candidato del partido izquierdista Pacto Histórico, durante su intervención tras conocer los resultados electorales en Colombia. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuestiona los resultados de las elecciones y no los reconocerá hasta que se aclaren dudas sobre el censo e impugnaciones. Cepeda y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, se enfrentarán en segunda vuelta presidencial el 21 de junio tras ser los más votados. Con el 92,85% de mesas escrutadas, De la Espriella suma 43,63% de los votos y Cepeda el 41,17%, superando ampliamente al resto de candidatos. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, queda tercera con el 6,84%, seguida de Sergio Fajardo (4,18%) y Claudia López (0,94%).

Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico, aseguró este domingo que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

Con el 92,85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.515.558 votos (43,63%) y Cepeda, 8.977.429 (41,17%), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos cuando falta por informar menos del 10 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1.492.468 votos en esta medición parcial (6,84%), un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 911.611 votos, que representan el 4,18%.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 205.546 votos (0,94 %).