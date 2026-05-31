Colombia celebra sus elecciones más violentas en 8 años entre la continuidad de la izquierda y la llegada de la ultraderecha

Grupos armados y bandas criminales han intensificado su influencia durante la campaña, poniendo en riesgo la participación y la calidad democrática del proceso.

La campaña gira en torno a la continuidad de las políticas sociales de Petro, la seguridad y la economía, en un clima de fuerte polarización y violencia.

El oficialista Iván Cepeda, la derechista Paloma Valencia y el ultraderechista Abelardo de la Espriella lideran la carrera electoral.

Colombia vive las elecciones presidenciales más violentas en ocho años, con asesinatos y amenazas a candidatos de todos los partidos.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se celebrará este domingo 31 de mayo en medio de grandes medidas de seguridad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que unos 248.000 uniformados, entre militares y policías, custodiarán las mesas de votación.

El atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, figura ascendente de la derecha con solo 39 años, definió el tono de la campaña más violenta de los últimos años. Sólo en este mes de mayo han muerto asesinados tres políticos de diferentes partidos y todos los candidatos con opciones denuncian haber recibido amenazas.

En juego está la continuidad del gobierno de izquierdas en la figura de Iván Cepeda, apoyado por el actual presidente, Gustavo Petro, o el retorno de la derecha. Lo que no está claro es si será por medio de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, o de Abelardo de la Espriella, 'El Tigre', abogado millonario que seduce a la ultraderecha.

Las encuestas más recientes dan una considerable ventaja al candidato de la izquierda, pero a una distancia de la mayoría absoluta que parece insalvable. Si se cumplen las estimaciones de intención de voto, Colombia irá a una segunda vuelta el domingo 21 de junio.

En tal caso, la ventaja actual del partido de Petro podría disiparse y la nueva ronda de votaciones favorecería a De la Espriella. Su 'decálogo de milagros', como califican algunos medios a sus propuestas, arrastraría a un electorado conservador atraído por promesas de orden y bienestar y al voto que quiere destronar a la izquierda.

Cepeda tras la labor de Petro

Este domingo se presentan 14 parejas de candidatos: presidente y vicepresidente. Sólo tres cuentan con opciones para enfilar la recta final de la carrera electoral. Entre ellos, la alternativa más destacada la lidera Iván Cepeda representante del partido oficialista Pacto Histórico de Gustavo Petro.

Cepeda nació en Bogotá en 1962 en el seno de una familia marcada por la militancia política de izquierda. Abogado y filósofo, se educó en Europa. El asesinato de su padre por fuerzas paramilitares lo impulsó al activismo. "La muerte de mi padre me reorientó y me convirtió en lo que soy hoy", dijo Cepeda en una entrevista con la revista Semana en 2019.

El candidato a la presidencia de Colombia por Pacto Histórico, Iván Cepeda, en un mitin en Bogotá este lunes. Mauricio Dueñas Castañeda. Europa Press.

Congresista desde 2010, alcanzó la fama tras un enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe que derivó en uno de los procesos judiciales más polarizadores de la política colombiana reciente. Entre 2012 y 2016 participó como facilitador en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC que llevaron al acuerdo firmado durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Su discurso político se centra en dejar atrás "la política del miedo y de la guerra", como ha dicho durante la campaña. Busca consolidar el espacio político de la izquierda en un escenario todavía marcado por la polarización, la persistencia del conflicto armado en varias regiones y las tensiones alrededor del legado de Gustavo Petro.

El presidente se ha convertido en un activo electoral muy valioso para el candidato de Pacto Histórico. El enfrentamiento sostenido con Washington en septiembre de 2025 y la subida del salario mínimo empujaron su popularidad a favor de Cepeda.

De la Espriella, el excéntrico neoliberal

Abelardo de la Espriella, 'El Tigre', como él mismo se ha bautizado, es un abogado multimillonario de origen italiano. Con 47 años, presume de haberse hecho a sí mismo, aunque debe gran parte de su éxito a clientes tan controvertidos como el exministro venezolano Alex Saab, recientemente extraditado a EEUU acusado de narcotráfico.

Creó su propio movimiento de ultraderecha, Defensores de la Patria. Con él pretende "salvar a este país y convertirlo en una patria milagro", declaró recientemente.

El candidato a la presidencia de Colombia por Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, 'El Tigre', en un mitin en Bogotá. Nathalia Angarita. Reuters.

La analista política de la Universidad Externado de Colombia, Eugénie Richard, explicó a EFE que De la Espriella "recoge el voto antipetrista". Además, "su perfil de tipo aspiracional atrae un nuevo tipo de electores" que creen que su éxito empresarial puede repetirlo en el Gobierno.

No oculta su admiración por otros líderes americanos de su línea ideológica, como Trump, Milei, Noboa o Bukele, con quien mantiene un cierto parecido. De ellos incorpora en su programa las megacárceles de máxima seguridad, la guerra frontal al narcotráfico o el patriotismo férreo.

Valencia, la heredera de Uribe

Paloma Valencia (Popayán, 1978) desciende de políticos conservadores y ha desarrollado toda su carrera bajo la marca de Centro Democrático y a la sombra del expresidente Álvaro Uribe. Aspira a convertirse en la primera mujer al frente de la presidencia de Colombia.

"Nosotros vamos a pasar de 19 a 12 ministerios porque las mujeres colombianas somos las que ponemos la disciplina y administramos bien la plata", afirmó en una entrevista con EFE en marzo. Su liderazgo combina firmeza, capacidad técnica y experiencia legislativa.

La candidata a la presidencia de Colombia por Centro Democrático, Paloma Valencia. Luisa González. Reuters.

Abogada, filósofa y máster en Economía, pretende sustituir el modelo de 'Paz Total' de Gustavo Petro por la 'Seguridad Total'. Propone reducir impuestos, estimular la actividad empresarial y usar mano dura en el conflicto armado.

El legado del 'petrismo'

La economía colombiana muestra un crecimiento moderado del 2,2 % en el primer trimestre de 2026, ligado a un aumento de la deuda pública. Durante el mandato de Gustavo Petro ha aumentado la presión fiscal y ha disminuido la inversión extranjera en el país.

El Gobierno ha favorecido las políticas sociales. En 2025 reformó las pensiones: amplió las coberturas y creó un pilar solidario para quienes no alcanzan la prestación. También amplió el salario mínimo vital para hogares desprotegidos.

Pero, sin duda, la contribución más importante en política social ha sido el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %. Las organizaciones empresariales se opusieron radicalmente, señalando el impacto negativo en la creación de empleo. Sin embargo, la tasa de paro está en mínimos históricos.

Los rivales políticos de Pacto Histórico, el partido gobernante, denuncian la subida como una medida electoralista. Es cierto que se adoptó en un momento de debilidad de la popularidad del presidente. La continuidad de las políticas sociales iniciadas por Petro respaldan la candidatura oficialista de Iván Cepeda.

El legado más esperado del mandato del presidente era el prometido plan de ‘Paz Total’. Con él, Petro buscaba cerrar acuerdos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, y el sometimiento a la justicia de grupos ligados al 'narco' como el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

Atentado ocurrido en la Vía Panamericana, en Cajibío (Colombia) durante la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia. Ernesto Guzmán. EFE.

En una comparecencia ante el Congreso en julio de 2025, reconoció que "este Gobierno no ha logrado la paz total". Desde entonces, la violencia en el país no ha dejado de crecer.

La analista política Sandra Borda declaró a EFE este miércoles que el mayor reto al que se enfrenta el país en este momento es la seguridad. "El efecto que tuvo el diálogo con grupos insurgentes y criminales fue que esos grupos han crecido en número y en dominio territorial", afirmó.

Los grandes asuntos pendientes

La campaña electoral pivota sobre tres ejes principales: la reforma social, la economía y la seguridad ligada al orden público. Dentro del primer capítulo se contienen la educación, la sanidad y las pensiones.

La izquierda de Cepeda plantea continuar reforzando las políticas sociales: aumentar el salario mínimo, reforzar las pensiones y mejorar la dotación de ayudas. En el ámbito de la seguridad propone continuar con la política de diálogo con los grupos armados que inició Petro con su plan de 'Paz Total'.

La derecha de Paloma Valencia pone el foco en la transición energética, reactivando la explotación petrolífera. Propone reducir impuestos y promover la exportación.

De la Espriella adopta un tono más beligerante. Se presenta dispuesto a resolver los grandes problemas de la sociedad colombiana. Promete "combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia".

La IA y las redes sociales han irrumpido con una fuerza inusitada en la campaña. El candidato de Defensores de la Patria ha trasladado una imagen épica y nacionalista que amenaza con "ser el único capaz de detener a los de siempre".

El miedo se ha convertido en el factor esencial para el desarrollo de esta campaña. Al atentado contra el candidato de Centro Democrático, Miguel Uribe, en julio de 2025 se suman los asesinatos este mes de mayo de dos militantes que apoyaban a De la Espriella y al de la presidenta del Concejo Municipal de Obando de Centro Democrático.

La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) documenta al menos 35 amenazas contra candidatos en 2026. Alerta del "deterioro del debate" marcado por los discursos de odio que se vierten en las redes.

La MOE identifica riesgos por factores de violencia en casi 400 de los 1.100 municipios del país. Más de un centenar han sido catalogados como riesgo extremo por presencia de grupos armados y control territorial.

Los principales responsables señalados son disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo. Estos grupos buscan influir en la participación electoral mediante ataques, confinamientos y presión sobre las comunidades.

El Gobierno Petro denuncia estas amenazas y promete protección a todos los aspirantes. Mientras, la Defensoría y la MOE advierten de que la violencia política compromete la calidad democrática y las garantías para competir en igualdad de condiciones.