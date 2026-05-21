José Daniel Ferrer, opositor cubano y expreso político: "España va a perder Cuba por segunda vez en la historia"

Ferrer destaca que el pueblo cubano rechaza al régimen y compara el posible proceso de transición con el de Venezuela, señalando que los militares podrían no ofrecer resistencia.

El opositor considera que el acuerdo de la UE con Cuba no ha mejorado la situación política ni los derechos humanos en la isla.

Ferrer critica al Gobierno español por su postura hacia Cuba y advierte que España podría "perder Cuba por segunda vez en la historia".

Bruselas, Varsovia, La Haya o Madrid son algunas de las capitales que José Daniel Ferrer (Palma Soriano, Cuba, 1970), opositor y expreso político cubano, ha visitado en las últimas semanas. Busca apoyo europeo a un futuro proyecto de regeneración democrática en su país.

"Apreciamos mucho lo que Estados Unidos está haciendo por la libertad en Cuba", dice. "Pero la libertad, cuando se debe a un solo actor es peligrosa", añade. Para Ferrer, "es mejor tener muchos amigos". Considera que ese sería un plan ganador para Europa y para el pueblo cubano.

Cuenta que alguien le comentó con ironía que la culpa de lo que pasaba en la isla era de los cubanos por independizarse de España. Si no hubiera sido así, ahora pertenecería a la Unión Europea. "Tal y como está actuando España, está a punto de perder Cuba por segunda vez en la historia", respondió.

José Daniel Ferrer fue uno de los 75 detenidos en la llamada Primavera Negra. Pasó 12 años en prisión en diferentes periodos. Algunos de ellos con aislamiento total durante meses.

En 2011 fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Fue excarcelado en octubre de 2025 bajo la condición de abandonar la isla. Desde entonces, reside en Miami, pero recorre el mundo en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad en su país.

¿Cuál es el papel de Europa y, en particular, de España ante una transición política?

Del actual Gobierno español no espero mucho. Es el principal defensor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) que firmó la Unión Europea en 2016. Es un marco para regular las relaciones entre la UE y Cuba.

La experiencia es que no ha conseguido ninguna mejora de la situación política y de los derechos humanos en el país. En todo caso, ha servido para blanquear al régimen de La Habana.

En dos resoluciones del Parlamento Europeo, se pidió suspender o revisar el acuerdo porque no ayuda al pueblo cubano. Pero se desestimaron.

Vecinos protestan por la falta de electricidad cortando la avenida Boyeros. Norlys Perez. Reuters.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Cuba es enemigo de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Entiendo que estos son valores fundamentales que sostienen la UE y el Gobierno de España.

Ni siquiera ha habido un señalamiento en cuanto a la grave situación humanitaria. Con Venezuela se mostraron más críticos. Muchos líderes europeos apoyan una acción de condena.

Es inevitable comparar el caso cubano con lo que ocurrió en Venezuela

De hecho, la postura del pueblo cubano respecto al régimen se transformó el 3 de enero. La captura de Maduro provocó un cambio radical en solo una semana. La opinión de la mayoría de la gente pasó de decir "no soporto al régimen, pero no quiero una intervención militar" a "no soporto al régimen y sáquenlo de aquí lo más pronto posible".

La gente vio que se llevaron a Maduro y dejaron al pueblo tranquilo. No es una opinión partidista: recopilo cada día cientos de testimonios de personas que charlan con sus vecinos por la calle. Tengo miles de grabaciones de gente que opina abiertamente de lo que pasó en Venezuela.

Camiseta representando una hipotética captura del presidente cubano en una tienda de Hialeh (Florida). Marco Bello. Reuters.

Es mucho mejor que cualquier encuesta. En general, la gente se pregunta "¿Cuándo se llevan a estos?" o "¿Por qué empezaron por Venezuela? ¡Podían haber empezado por aquí!".

El régimen cubano ha impuesto un coste político a EEUU durante 67 años: ha sido el mentor del venezolano y del nicaragüense. En 2005, los Castro influyeron a Kirchner y otros gobiernos de izquierda de la región para que fracasara el intento estadounidense de crear el Área de Libre Comercio de las Américas.

Durante la existencia de la Unión Soviética, Cuba fue su 'proxi' para suministrar armas y adiestrar a las guerrillas de Nicaragua, Colombia, Angola... Al caer la URSS, siguieron influyendo en las políticas contrarias a la democracia y la libertad de expresión. Los maestros de Hugo Chávez cuando comenzó las expropiaciones en Venezuela estaban en La Habana.

¿Cómo puede desarrollarse el proceso de transición en Cuba?

En Venezuela, amplios sectores de la población estaban en contra del régimen. Eso se demostró con el resultado de las elecciones de 2024 que, sin duda, ganó Edmundo González. Pero el estamento militar se beneficiaba del chavismo. Las fuerzas armadas apoyaban al Gobierno.

En Cuba no ha habido oportunidad de manifestar ese descontento en las urnas, pero el sentimiento de rechazo es todavía mayor que en Venezuela. Los beneficios se los quedan la cúpula del régimen y los generales. El resto de la estructura militar sufre los apagones, la falta de alimentos o de medicinas, como el resto de la población.

José Daniel Ferrer acompañado por el abogado español, Javier Larrondo, promotor de la plataforma prisoners defenders. Tomás Berrio. EE.

Cuando los carceleros establecían confianza conmigo en la prisión, alguno me decía: "Ferrer, ¿hasta cuándo?". Yo les decía, medio en serio medio en broma, "El día que tú te sumes a mi causa, ahí se acabó el problema".

Ellos contestaban que no. "¿Para que me hagan lo mismo que a ti?", decían. "A mí me van a hacer algo peor: me van a fusilar. Yo espero a que ustedes lo hagan". Ese es el sentir de muchos.

En resumen, los militares van a estar muy conformes con que el proceso de transición avance y no van a ofrecer resistencia. No será un proceso sangriento, como vaticina el presidente Díaz-Canel por orden de los Castro. Es un cuento para meter miedo a la población.

Hay rumores que sitúan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 'Raulito', en el centro de las negociaciones. ¿Puede haber una transición con la presencia de la familia Castro?

De ninguna manera. No lo creo. Aquí está pasando lo mismo que ocurrió con Maduro: los estadounidenses ponen sobre la mesa la opción de que los Castro se marchen del país para dar paso a la transición. El dinero lo tienen fuera. Si no se van, corren el riesgo de quedarse sin nada.

El anuncio de la imputación de Raúl Castro es otra forma de presionar al régimen. Pasó igual con Maduro: primero se abrió una causa judicial por tráfico de drogas y luego le ofrecieron una salida, pero él nunca creyó que lo capturarían.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reúne con representantes del Gobierno en La Habana. Imagen de CIA vía X. Reuters.

El régimen pretende ganar tiempo a ver si las elecciones de medio término en EEUU son desfavorables para los republicanos. Quieren aguantar hasta el final del mandato, pero eso es un sueño. Su situación es muy compleja.

Trump ha dicho ya más de cinco veces que los cubanos de Florida son gente increíble y muy creativa. Ha destacado que votaron mayoritariamente a su candidatura. Marco Rubio le repite que no se puede quedar mal con esa parte del electorado.

La figura de la transición podría ser alguien de dentro del régimen. Tiene que ser alguien con poder real o que represente a una institución. Tendrá que trabajar con un equipo del régimen y otro de la oposición democrática en el que han de incluirse líderes opositores internos y en el exilio.

El pueblo cubano necesita comida, energía y medicinas. Estamos hablando de lo básico para sobrevivir. El régimen no puede resolver esas necesidades. Estados Unidos y la oposición en el exilio tienen un plan para hacerlo. Los cubanos que viven fuera gozan, en general, de una buena posición y están dispuestos a ayudar.

Ya hay varios proyectos que plantean soluciones a los aspectos humanitarios. Algunos van más allá y contemplan todo lo que tiene que ver con educación, transporte o vivienda. Proponen una transición de dos años que comprenda la legalización de partidos políticos y la celebración de elecciones libres.

Volviendo a Europa y España. ¿Cuál debería ser la posición respecto a Cuba?

Como dije, España va a perder Cuba por segunda vez. Pero no solo eso: la postura actual del Gobierno español arrastra a Europa a perderla. Va más allá de la afinidad ideológica de la izquierda española.

Estamos ante el momento más crítico de la historia de Cuba. Lo que quedará en la memoria del pueblo cubano será que España y Europa fueron cómplices del régimen hasta el último momento. Solo Estados Unidos nos ayudó a sacárnoslo de nuestra vida.