México y EEUU niegan que agentes de la CIA participaran en el "asesinato selectivo" de un narco del Cartel de Sinaloa

El coche que transportaba al miembro del Cartel de Sinaloa, en el momento de la explosión.

Las claves

Las claves Generado con IA México y EEUU desmienten la participación de agentes de la CIA en el asesinato de un miembro del Cártel de Sinaloa en Tecámac. La cadena CNN informó que la CIA estuvo directamente involucrada en el ataque con coche bomba, pero ambas naciones calificaron esa versión como falsa y sensacionalista. Las autoridades mexicanas subrayan que las acciones operativas en el país corresponden exclusivamente a funcionarios nacionales y que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información. El caso surge en un contexto de tensiones bilaterales por la presencia de agentes estadounidenses en operaciones antidroga recientes en territorio mexicano.

Las autoridades mexicanas y la CIA han negado una información publicada por la cadena CNN que aseguraba que agentes de la agencia de inteligencia estadounidense habían participado directamente en el "asesinato selectivo" de un miembro del Cartel de Sinaloa con un coche bomba en una transitada autovía a las afueras de Ciudad de México.

Según la noticia, Fernando Beltrán, un mando intermedio de la poderosa organización criminal, murió junto al conductor que lo transportaba tras explotar el vehículo en medio de una carretera en Tecámac. Conocido como el Payín, habría sido el objetivo de una operación que habría contado con la participación directa, sobre el terreno, de agentes de la CIA.

Sin embargo, tanto la agencia estadounidense como los responsables de seguridad del país centroamericano han desmentido estos hechos. "El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", ha expresado Omar García Harfuch, el responsable de la lucha contra el narco.

🔻CNN informó que la explosión registrada a finales de marzo en Tecamac, EdoMex, en la que murió un operador del Cártel de Sinaloa, fue resultado de una operación encubierta de la CIA. Tanto el Gob Mex como CIA lo han desmentido. Hay que decirlo, no es usual que la CIA desmienta… pic.twitter.com/g9LF09KVvZ — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) May 13, 2026

La CIA, a través del mensaje de una portavoz en redes sociales, también tildó la información de "falsa y sensacionalista": "No sirve para nada más que una campaña de publicidad para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses".

Según la CNN, el artefacto explosivo "ocultado en el interior" del vehículo de Fernando Beltrán no es más que otra operación dentro de una supuesta campaña de la CIA contra el crimen organizado en territorio mexicano. "Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de carteles, en su mayoría de nivel medio", se afirma, citando fuentes anónimas y de la Fiscalía de México.

The New York Times sí detalla que la CIA proporcionó información de inteligencia y apoyo en la planificación del ataque, que habría sido autorizado por las autoridades mexicanas. Pero citando a fuentes de inteligencia niega que agentes estadounidenses estuviesen sobre el terreno.

Tensiones bilaterales

Este supuesto operativo de la CIA sale a la luz en medio de las tensiones entre Ciudad de México y Washington después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación ante la supuesta participación hace semanas de dos agentes estadounidenses en una operación antidroga en el estado norteño de Chihuahua.

El caso, que se hizo público tras la muerte de los dos agentes en un accidente tras el operativo, provocó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum pidiera explicaciones formales a Washington y a la gobernadora estatal, tras afirmar que no tenía conocimiento de que se iba a producir.

García Harfuch, el secretario de Seguridad de México, ha asegurado que la cooperación con EEUU "existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países". No obstante, ha subrayado que esta colaboración se realiza bajo cuatro "principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

El alto funcionario ha sentenciado que en el país las acciones operativas "corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes", al tiempo que ha señalado que la cooperación bilateral se reduce al intercambio de información y los mecanismos formales existentes.

La propia Fiscalía estatal ha negado que la cadena CNN se haya puesto en contacto con ellos para contrastar la noticia, añadiendo que mantiene una investigación en curso por la muerte del presunto criminal del Cartel de Sinaloa.

La presencia de personal estadounidense en operaciones contra los cárteles es un asunto sumamente delicado en México. Sheinbaum ha sostenido reiteradamente que acoge con beneplácito el intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad, que ha llevado, por ejemplo, a la caída de El Mencho, pero no aceptará la participación de agentes o fuerzas estadounidenses en operaciones en territorio mexicano.

Por el contrario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido en repetidas ocasiones un mayor uso de la fuerza militar estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos y ha amenazado con que Estados Unidos podría actuar por su cuenta si considera que México no está haciendo lo suficiente.