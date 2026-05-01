Nuevos vídeos muestran a Cole Thomas Allen saltándose el control de seguridad momentos antes de atacar a Trump

Las nuevas imágenes inéditas del sospechoso antes del tiroteo en la Cena de Corresponsales

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Las claves Generado con IA La fiscalía ha revelado nuevas imágenes de las cámaras de seguridad que muestran los movimientos del presunto autor del tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El video identifica a Cole Tomas Allen atravesando zonas restringidas del hotel Washington Hilton y acercándose a los puntos de máxima seguridad del evento. Las grabaciones demuestran cómo la seguridad y el Servicio Secreto intervinieron rápidamente tras detectar al sospechoso en áreas críticas del hotel. La fiscalía considera que estas pruebas visuales son clave para demostrar la premeditación y la ruta de escape planeada por el atacante.

A medida que avanza la investigación sobre el grave incidente ocurrido el pasado sábado por la noche en el hotel Washington Hilton, la fiscalía ha dado un paso decisivo al revelar material visual inédito.

Este jueves, los fiscales presentaron nuevas pruebas clave en el caso del tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento de alto perfil que contaba con la presencia del presidente Donald Trump y los principales miembros de su gabinete.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad, que hasta ahora permanecían bajo reserva judicial, ofrecen una visión escalofriante de los movimientos del sospechoso antes de que se desatara el caos.

En el metraje presentado, se identifica claramente a Cole Tomas Allen, el presunto atacante, moviéndose con determinación por las instalaciones del hotel.

El video lo muestra atravesando una puerta en el pasillo estratégico que conduce directamente al punto de control de seguridad, la última barrera antes del salón principal donde se celebraba la gala.

La cronología de los hechos captada por las cámaras subraya la tensión del momento:

Ingreso al área crítica: Allen es visto cruzando el umbral hacia el cordón de seguridad.

Allen es visto cruzando el umbral hacia el cordón de seguridad. Intervención inmediata: Apenas un segundo después de que el sospechoso aparece en el encuadre, la seguridad del hotel y el Servicio Secreto entran en acción.

Apenas un segundo después de que el sospechoso aparece en el encuadre, la seguridad del hotel y el Servicio Secreto entran en acción. El binomio canino: Un agente de seguridad, acompañado por su perro adiestrado, se aproxima rápidamente a la misma puerta. Esta entrada conecta con un pasillo lateral que da acceso a los ascensores, un área restringida dada la logística de salida de los dignatarios.

Estas pruebas no solo ubican a Allen en el lugar de los hechos, sino que demuestran la proximidad que logró alcanzar respecto a las zonas de máxima seguridad.

La fiscalía sostiene que el video es fundamental para establecer la premeditación y la ruta de escape que el atacante pretendía utilizar a través del complejo sistema de pasillos del Hilton.

Mientras la defensa intenta cuestionar la identificación del individuo en las imágenes granuladas, el equipo fiscal asegura que la combinación del video con los testimonios de los agentes en escena conforma un caso "irrefutable".

La nación permanece atenta a este juicio, que no solo busca justicia por el tiroteo, sino que pone bajo la lupa los protocolos de protección en los eventos más exclusivos de la capital estadounidense.

El proceso judicial continuará la próxima semana, mientras las autoridades analizan si hubo fallos críticos en los anillos de seguridad.