Al menos 2 muertos y 3 heridos en un tiroteo en el turístico complejo de las pirámides de Teotihuacán (México)

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas en un tiroteo en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, cerca de Ciudad de México. El incidente ocurrió en uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, según informan medios locales. Testigos reportaron disparos y pidieron la presencia de la policía en el lugar del suceso.

Al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en la turística zona de las pirámides de Teotihuacán, un sitio arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, según medios locales.

🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Reportan disparos en las Pirámides de Teotihuacán en México: “¡Háblenle a la policía!”. pic.twitter.com/dBr8ail9gS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 20, 2026

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