El Pentágono intensifica sus planes para una posible intervención militar en Cuba, según medios estadounidenses

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, preside un cordón de honor en honor del ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, en el Pentágono , en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de abril de 2026. Evelyn Hockstein Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Pentágono estaría intensificando planes para una posible intervención militar en Cuba, según fuentes estadounidenses. El Departamento de Guerra de EE.UU. reconoce que prevé contingencias, pero evita especular sobre escenarios hipotéticos. Donald Trump ha amenazado públicamente con tomar Cuba militarmente, mientras la isla enfrenta una grave crisis económica. El gobierno cubano advierte que se defenderá ante cualquier agresión y acusa a EE.UU. de intimidar a sus socios comerciales.

El Pentágono estaría intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, según han informado medios locales estadounidenses, aunque el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha pedido no especular sobre ello.

De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el rotativo USA Today, el Pentágono estaría afinando de manera discreta los planes que ya preparaban para una posible operación sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente estadounidense, Donald Trump.



Sin embargo, el Departamento de Guerra ha afirmado en declaraciones a la Agencia EFE que no especularía sobre "escenarios hipotéticos", aunque sí ha admitido que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y "permanecen preparadas para ejecutar las órdenes del presidente".

A pesar de que hay informaciones que señalan un posible acuerdo económico entre ambos gobiernos para mejorar las relaciones, no está claro hasta qué punto cedería cada parte, mientras las amenazas a Cuba por parte del inquilino de la Casa Blanca no han dejado de viralizarse a pesar de estar en medio de una guerra con Irán.

Y es que, más allá de una retórica estratégica, parece que los planes se podrían llegar a materializar cuando Trump decida iniciarlos. Dado el deteriorado estado de la isla, tomar Cuba conllevaría poco esfuerzo para las fuerzas estadounidenses. Aun así, la mayoría de cubanos no aceptarían dichosamente un cambio a nivel político si este conlleva estar bajo las órdenes de EEUU.

Tensiones desde la captura de Maduro

Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Durante esta intervención, murieron 32 militares cubanos que custodiaban al presidente chavista.

El republicano ha lanzado amenazas públicas a La Habana en varias ocasiones, afirmando que su próximo objetivo tras Venezuela sería la isla y expresando su deseo por "tomarla" mediante una operación militar si fuese necesario porque, dice, "está en sus últimos momentos de vida": "Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer con ella lo que quiera", dijo.

El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha venido además a agravar una crisis estructural que la isla viene padeciendo desde hace más de seis años. La economía del país se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025.

Varias personas se congregan alrededor de un camión cisterna para llenar cubos y otros recipientes, ya que la grave escasez de combustible ha interrumpido el bombeo y la distribución de agua, en La Habana, Cuba , el 19 de marzo de 2026.

"Puede que sea una toma de control amistosa... o puede que no”, señaló el mandatario estadounidense el pasado marzo. Al igual que EEUU está haciendo con Maduro, espera imputar, capturar y juzgar a los líderes castristas.

Sin embargo, estos planes se habrían dejado a un lado tras haber comenzado el conflicto con Irán, una guerra que aún no ha terminado.

Por su parte, el gobierno cubano ha apostado por el diálogo con Trump, aunque ha advertido de que "se están preparando por si hay que pasar al estado de guerra": "Nos defenderemos hasta la última gota de sangre" por "la patria", señaló Díaz-Canel cuando las tensiones llegaron a su punto más álgido, el pasado enero tras la intervención en Venezuela.

Pero las insinuaciones intervencionistas de Trump continúan: este mismo lunes el presidente de EEUU dijo que sus fuerzas militares "podrían hacer una parada en Cuba cuando terminen" en Oriente Medio.

Ante ello, el mandatario cubano advirtió que se defenderá en ese hipotético escenario porque, sostiene, EEUU no tiene ninguna justificación válida para un ataque militar.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera cubana durante una marcha frente a la Embajada de Estados Unidos para protestar contra lo que denuncian como agresión estadounidense en la región, en La Habana, Cuba , 16 de enero de 2026.

"Si una invasión militar sucede, habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: 'Morir por la patria es vivir'", expresó.

Además, esta misma semana el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, ha acusado a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.