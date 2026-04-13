Tanto Vance como Qalibaf dejan la puerta abierta a volver a negociar el fin de la guerra en Irán: estas son las opciones

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Qalibaf, aseguró que Irán está dispuesto a futuras conversaciones si Estados Unidos logra ganarse su confianza.

Donald Trump anunció el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la Armada de Estados Unidos, impidiendo el paso de buques para presionar a Irán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que Irán no aceptó los términos propuestos y que las líneas rojas de ambas partes siguen inamovibles.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad no lograron alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Ni siquiera una maratónica sesión de más de 16 horas de negociaciones ha sido suficiente para que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra. Durante el fin de semana, emisarios de ambos lados se citaron en Islamabad, Pakistán, para intentar dar una salida diplomática a un conflicto que se mantiene bajo un frágil alto el fuego de dos semanas.

Tras una serie de encuentros a puerta cerrada, el vicepresidente JD Vance compareció ante la prensa con evidentes gestos de cansancio para dar "malas noticias". Durante su breve rueda de prensa, confirmó lo que, por otro lado, se preveía, el fracaso de las negociaciones.

"Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no; pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos", dijo, antes de marcharse en el Air Force Two.

Poco después, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el encuentro. "Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares", detalló, en referencia al desarollo del programa atómico de Teherán. Se trata, en realidad, del mismo punto muerto que descarriló las negociaciones en Ginebra a finales de febrero y que derivaron en el ataque estadounidense a Irán.

Un hombre pasa junto a una valla publicitaria cerca del centro de prensa mientras se espera que delegaciones de Estados Unidos e Irán celebren conversaciones de paz en Islamabad , Pakistán, el 11 de abril de 2026. Reuters.

En su mismo mensaje en Truth Social, Trump anunció que iba a bloquear el estrecho de Ormuz. "La Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz", escribió. Asimismo, también dijo que otros países participarían en la misión.

"No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", dijo el mandatario.