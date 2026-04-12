La fiscalía peruana investiga una acusación de 'intento de fraude' por el retraso en abrir los colegios electorales

Trabajadores electorales instalan una cabina de votación para las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La fiscalía peruana abrió una investigación por retrasos de más de tres horas en la apertura de colegios electorales, considerados por algunos como un posible intento de fraude. El Gobierno extendió el horario de votación hasta las 18:00 horas para mitigar las aglomeraciones y el malestar ciudadano, especialmente en distritos del sur de Lima. El retraso se atribuyó inicialmente a la empresa de transporte de material electoral, pero luego se señalaron faltas de miembros de mesa y fallos informáticos. El candidato Rafael López Aliaga denunció un sabotaje deliberado, mientras más de 27 millones de peruanos votan entre 35 candidatos presidenciales, anticipándose una segunda vuelta electoral.

En una jornada marcada por la incertidumbre y el malestar social, las autoridades electorales de Perú se han visto obligadas a tomar medidas extraordinarias.

Ante el retraso de más de tres horas en la apertura de numerosos colegios electorales, el Gobierno ha extendido el horario de votación mientras la Fiscalía abre una investigación oficial para esclarecer las causas de este fallo logístico.

Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) sostiene que el problema afectó solo al 0,72% de los centros a nivel nacional, el impacto en la capital ha sido severo, afectando especialmente a distritos del sur como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Los centros de votación cerrarán finalmente a las 18:00 hora local, una decisión crítica para intentar mitigar las aglomeraciones y el enfado de los ciudadanos.

La Fiscalía ha iniciado coordinaciones con los órganos electorales para investigar por qué, tres horas después de la apertura oficial, el material de votación no había llegado a diversos puntos de Lima.

Buscando culpables

Inicialmente se culpó a la empresa de transporte de material pero posteriormente, portavoces indicaron falta de miembros de mesa y fallos informáticos en el programa de escrutinio.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, hizo una invocación a toda la población a mantener la calma sobre el proceso electoral.



"Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante es que se garantice el derecho al sufragio", indicó Burneo.



"Convocamos a los miembros de mesa a que cumplan con sus funciones y expresamos todo el compromiso del sistema electoral para que este proceso se lleve de la mejor manera y garantizar el derecho a sufragio de todas las personas", añadió.



Minutos antes, la candidata presidencial Keiko Fujimori pidió a las autoridades electorales que ampliasen el horario dos horas.

La crisis logística ha sido aprovechada por el candidato de ultraderecha Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien, sin presentar pruebas, calificó la situación como un sabotaje deliberado.

"Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No es casualidad que no llegue el material", afirmó el exalcalde de Lima tras votar en San Isidro.

El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga sale tras votar en un colegio electoral durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. Reuters

López Aliaga, que ya cuestionó los resultados de 2021, llegó incluso a verter amenazas contra el jefe de la ONPE, alimentando una narrativa de irregularidades que ha calado en parte de los votantes molestos por la desorganización.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.



En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.