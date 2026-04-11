Milei abraza la táctica trumpista de azotar a la prensa: castiga al periodismo crítico con vetos en la Casa Rosada y el Congreso

El sindicato de prensa SiPreBA y sectores afectados denuncian censura y exigen que se permita el trabajo normal de los periodistas en las instituciones estatales.

La medida surge en medio de un escándalo por una supuesta campaña de desinformación rusa en Argentina, que incluyó la publicación de 250 artículos pagados y el uso de cuentas falsas.

El Gobierno argentino revocó las acreditaciones de acceso a la Casa Rosada y el Congreso a periodistas de medios críticos, como Ámbito Financiero, C5N y Tiempo Argentino.

Javier Milei ha intensificado sus ataques contra la prensa argentina, publicando 86 mensajes y republicando otros 874 en X durante el fin de semana largo de Semana Santa.

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, abraza una estrategia comunicativa copiada a su aliado estadounidense, el presidente Donald Trump: atacar y penalizar a la prensa que le incomoda.

Es un momento complicado para el gobierno argentino, tras las graves acusaciones de corrupción a las que se enfrenta el portavoz presidencial y mano derecha de Milei, Manuel Adorni.

El mandatario aprovechó lo que en Argentina se denomina como finde XXL, un periodo festivo por Semana Santa, para azotar duramente a la prensa del país.

La cuenta de Milei en la red social X se convirtió durante la festividad de Pascua, en una ametralladora de mensajes contra el periodismo, los medios de comunicación y hacia distintos profesionales a los que insultó, acusándoles de conspirar contra su gobierno.

En cuatro días, el líder libertario escribió 86 mensajes contra la prensa y republicó otros 874 escritos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos, según datos recogidos por el medio La Nacion.

El tiempo de conexión en la red social de Elon Musk, medido a partir de la cantidad de interacciones, llegó, de acuerdo a la información registrada en distintos medios argentinos, a 14 horas y 23 minutos durante el fin de semana.

Campaña de desinformación rusa

Estas duras acusaciones se producen en un contexto de un escándalo que no deja de crecer en Argentina, tras desvelarse que Rusia habría iniciado en 2024 una campaña de desinformación en el país.

Habría pagado más de 250.000 euros por 250 artículos que se publicaron en diferentes medios. También habría sostenido una campaña en redes sociales con decenas de cuentas falsas encargadas de dar eco a estas informaciones.

Capturas de pantalla de tweets críticos de Milei con la prensa. X / La Nacion

El Kremlin había establecido importantes contactos con la anterior administración peronista, lo que aprovechó el presidente argentino Alberto Fernández, para invitar a Vladimir Putin a convertir Argentina en su "puerta de entrada" a América Latina.

Tras revelarse la presunta injerencia rusa, la Casa Rosada ha vinculado a la oposición con la trama de desinformación, acusándoles de 'juego sucio' contra Milei .

La embajada rusa en Argentina ha negado estas acusaciones en un mensaje difundido en Telegram, calificándolas de "materiales antirrusos" y asegurando que "no hay ningún tipo de prueba" sobre estas informaciones.

Mensaje de la Embajada rusa en Argentina. Telegram

Durante el fin de semana, Milei llegó a fijar un tuit, publicado en 2025, dirigido hacia el grupo Clarín, al que acusó de querer controlar a los diferentes gobiernos argentinos y de intentar controlar las comunicaciones del país.

CLARÍN:

LA GRAN ESTAFA ARGENTINA



Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo… — Javier Milei (@JMilei) March 3, 2025

La red rusa, identificada como ‘La Compañía’, tenía como objetivo generar críticas sobre la situación económica, el costo de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con Gobiernos de la región.

También incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a EEUU. Según lo revelado por la investigación, algunos artículos incluían distorsiones, exageraciones y noticias falsas, y fueron publicados en varios casos bajo identidades falsas.

Acreditaciones retiradas

La respuesta del Gobierno ha consistido en revocar las acreditaciones de acceso a la Casa Rosada y al Congreso de la República Argentina a los periodistas de los medios presuntamente implicados en esta campaña.

Entre los medios a los que este lunes no se les permitió el acceso a la sede del Ejecutivo se encuentran Ámbito Financiero, C5N, La Patriada FM, A24, El Destape y Tiempo Argentino.

Sin embargo, estos medios tienen permitida la entrada al Senado, ya que la vicepresidenta argentina, Cristina Villarruel, enfrentada con Milei, no les ha restringido el acceso.

Según ha transmitido una periodista afectada en declaraciones recogidas por EFE, al llegar al Congreso, le han solicitado su acreditación y le han explicado que "tiene prohibido el acceso", al encontrarse su nombre en una lista de prohibición.

El sindicato de la prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se ha mostrado especialmente crítico con la medida tomada por el Gobierno. En un mensaje publicado en sus redes sociales han exigido que los profesionales de la información puedan "trabajar con normalidad".

CENSURA EN CASA ROSADA



Tal como advertimos, el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados.

¡Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad! https://t.co/S2Dzcyez4I — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 6, 2026

En la publicación critican que esta medida tan solo busca "silenciar a la prensa" y "castigar al periodismo crítico", al no permitir el acceso a las diferentes instituciones del país a periodistas acreditados.

Desde fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que tan solo “es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, aunque no entraron en más detalle.

Respecto al listado, pese a que no dijeron nombres públicamente, se han limitado a señalar que la restricción afecta a "todos los que están involucrados".

En todo caso, añaden, esta decisión no es algo "personal" con los periodistas, sino contra los medios para los que trabajan.