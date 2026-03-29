Agostina, la joven argentina detenida en Brasil por "injurias racistas": lleva 2 meses retenida y se enfrenta a 15 años de cárcel

El caso ha generado un enfrentamiento político en Argentina sobre la gestión diplomática para su liberación y el apoyo recibido por parte de distintos referentes políticos.

Aunque la fiscalía y la querella no objetaban su regreso a Argentina, el juez decidió que Páez debe permanecer en Brasil hasta la sentencia final.

La justicia brasileña le impuso medidas restrictivas como el uso de tobillera electrónica, retención del pasaporte y la obligación de permanecer en Brasil.

Agostina Páez, abogada e influencer argentina, lleva dos meses detenida en Brasil acusada de injurias racistas tras una discusión en un bar de Ipanema.

Agostina Páez, una abogada e influencer argentina de 29 años, lleva dos meses retenida en Brasil después de ser detenida el 14 de enero por "injurias racistas". El detonante fue una discusión con el propietario de un bar en Ipanema. La joven fue grabada profiriendo insultos y realizando gestos simiescos.

Lo que parecía encaminarse hacia una pronta resolución ha dado un giro inesperado en las últimas horas tras una nueva decisión judicial que ha retrasado su regreso a Argentina.

Según la acusación, Páez habría utilizado expresiones discriminatorias, lo que derivó en su imputación por injuria racial. Este delito es considerado grave en Brasil y está penado por la ley. Según la familia de Páez, se enfrenta a 15 años de cárcel.

La justicia brasileña le impuso medidas restrictivas, destacando la retención de su pasaporte para evitar su salida de Brasil, el uso de una tobillera electrónica y la obligación de permanecer en el país mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

Laberinto judicial

Los avances en la investigación parecían favorecer a la defensa de Páez. Los cargos se redujeron, unificando tres delitos en uno solo bajo la figura de "delito continuado" y abriendo la puerta a una eventual sanción más leve. La pena podría consistir en trabajos comunitarios y compensaciones económicas, sin implicar prisión.

Además, tanto la fiscalía como la parte querellante no objetaban que la acusada pudiera regresar a Argentina antes de la sentencia definitiva. Con el aval de la acusación, se esperaba que el magistrado a cargo del caso firmara esta semana el acta de liberación de las cautelares tras fijar una fianza.

Agustina Páez, en su acto de graduación como abogada, en 2024. Instagram

Sin embargo, el juez, Guilherme Schilling Pollo Duarte ha resuelto que Páez, natural de la provincia de Santiago del Estero, deba permanecer en territorio brasileño hasta que se dicte el redactado final.

La medida sorprendió a las partes del proceso. "No entendemos qué ha pasado. Presentamos un hábeas corpus frente a la resolución del juez", afirmó la defensa de Páez.

Rifirrafe político por su 'rescate'

El canciller argentino Pablo Quirno ha destacado la gestión técnica realizada por parte del consulado argentino en Río de Janeiro, tras presentar la pasada semana un escrito ante el juzgado dando garantías de que estaría sujeta a derecho en Argentina.

Por otro lado, la diputada Marcela Pagano, una de las voces más críticas con el presidente Javier Milei dentro del bloque de la Libertad Avanza, ha asegurado que el rescate estaba siendo posible gracias a la "diplomacia parlamentaria" del expresidente argentino Alberto Fernández.

Según Pagano, quien rompió con el bloque libertario hace varios meses y se mantiene como senadora aunque sin mantener la disciplina de voto de los libertarios, Fernández estaba al frente de la gestión del caso gracias a sus vínculos con la administración del presidente brasileño Lula da Silva.

Por su parte, el ex mandatario argentino confirmó en el programa político 'Rozando el Caos' que efectivamente se había involucrado en el caso. Hablaba de evitar una pena mayor para Páez, quien se encontraba, según sus palabras en una situación crítica en Brasil.

“Hablé con quienes entendí que debía hablar para decirles por favor que no la liberen sin juzgarla, pero que tengan presente que evidentemente cometió un error. Hizo algo que no debió hacer, pero que no merece una sanción de esa magnitud”, señaló el antiguo líder izquierdista.

Su familia, desesperada

La réplica del Gobierno argentino llegó de inmediato a través de la presidenta del bloque nacional de la Libertad Avanza en el Senado y exministra de seguridad, Patricia Bullrich, quien desmintió el éxito de esas gestiones en un mensaje en la red social X.

Además, en su texto cargó contra Fernández y la diputada Pagano, aún perteneciente a su mismo partido político.

“Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total”, lanzó Bullrich en sus redes sociales. La senadora fue más allá y denunció una supuesta manipulación política:

CASO AGOSTINA PÁEZ



Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja.



Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos.



¿Y qué… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026

“La Diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó”.

Además, lamentó que mientras para unos "esta situación es puro show", para la familia la única prioridad es "su vuelta a casa" y "poner fin a esta pesadilla".