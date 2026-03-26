Maduro comparece este jueves de nuevo ante el juez mientras su defensa denuncia un bloqueo "ilegal" de sus fondos

Nicolás Maduro, en un retrato durante su primera comparecencia ante el juez. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen ante un tribunal federal de Nueva York tras su captura por la Delta Force estadounidense el pasado 3 de enero. La defensa de Maduro denuncia un "bloqueo ilegal" de fondos por parte de EEUU, lo que limita su capacidad para elegir abogados y consideran que vulnera sus derechos constitucionales. Maduro enfrenta cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas, mientras que Flores está acusada de conspiración para importar cocaína y posesión ilícita de armas. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, dirige un proceso judicial que se prevé largo y complejo, con dudas sobre su capacidad debido a su avanzada edad.

El destituido presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresan este jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York para una segunda audiencia tras su captura el pasado 3 de enero por parte de la Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense.

El exmandatario de Venezuela se sentará ante el juez en un proceso que se prevé que sea largo y tortuoso. Sus abogados denuncian que se está produciendo un "bloqueo ilegal" de sus fondos para pagar abogados, lo que le limita a la hora de seleccionar su defensa.

Maduro y Flores, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn -un centro penitenciario que ya alojó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández- comparecerán ante el veterano juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.

Desde el punto de vista jurídico, la defensa del depuesto líder venezolano tendrá que hacer frente a las acusaciones sobre cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas de los que ya se declararon “no culpables” en la primera audiencia celebrada en enero.

En la vista oral de este jueves —prevista inicialmente para el pasado día 17— se espera que se empiece a debatir la validez de las pruebas sobre las que el Departamento de Justicia de EEUU ha fundamentado el caso, pero también se definan las líneas de defensa de los abogados.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en una operación estadounidense en Venezuela. Reuters

Maduro, en su primera comparecencia, aseguró tratarse de un "prisionero de guerra", capturado por fuerzas especiales de EEUU, a la vez que afirmó ser "inocente" de los cargos imputados.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos, dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión ilícita de armas.

Juicio largo

Esta audiencia será clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso, en un juicio que los expertos judiciales consideran que no comenzará formalmente hasta dentro de uno o dos años, cuando este juez tendría 94 años.

La posibilidad de que esto se alargue ha generado cierto debate en Estados Unidos, especialmente después de las últimas informaciones que han aparecido en la prensa estadounidense relativas al juez que dirige el caso.

Corte Daniel Patrick Moynihan, donde dará lugar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, en Manhattan, Nueva York. Reuters

Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante una vista el año pasado, lo que suscita dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Uno de los grandes dilemas de este proceso será conocer si a un mandatario sacado por la fuerza de su país se le puede juzgar o si los cargos sobre los que le acusan pesan más que esta vulneración de la legalidad internacional.

Estrategia de la defensa

La defensa presentó el jueves una nueva moción ante el tribunal en la que insiste en que se desestimen los cargos de narcoterrorismo y cuestionan directamente los argumentos del Gobierno estadounidense.

Los abogados de la pareja, Barry Pollack, representante legal de Maduro, y Mark Donnelly, abogado de Flores, sostienen que el bloqueo de fondos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU.

Pollack y Donnelly sostienen que es "un error administrativo" no permitirles elegir un abogado de su preferencia, ya que desde el Ejecutivo estadounidense afirman que ya no es presidente, por lo que su defensa no tiene por qué ser pagada por fondos venezolanos.

Sin embargo, la defensa de Maduro y Flores sostiene que debe ser pagada desde el Gobierno de Caracas.

“El Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro”, ha insistido Pollack.

Además, el caso dio una nueva vuelta de tuerca el lunes, cuando el Gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal encargado del caso, Jay Clayton, pidió al juez Hellerstein una orden de protección, o confidencialidad, sobre el material probatorio para que no sea compartido con otros cuatro coacusados, prófugos de la justicia estadounidense.

Se trata del ministro del Interior, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra —hijo del presidente— y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Ninguno de estos cuatro venezolanos, acusados de múltiples delitos, ha pisado alguna vez un tribunal estadounidense y desde el Gobierno de EEUU, han argumentado que "existe un riesgo real de violencia".

En paralelo, advierten de que el entorno del expresidente podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela, con los métodos de represión del régimen.

Maduro, en plena forma

Todos los ojos estarán atentos a cómo se encuentra físicamente el expresidente venezolano tras pasar casi tres meses en prisión tras su captura.

Su hijo y también diputado en la Asamblea venezolana, Maduro Guerra, ha afirmado en un vídeo grabado en Caracas y publicado en la red social X, que su padre "está muy bien", con "mucho ánimo" y "fuerza" pese a las condiciones en que se encuentra.

Nicolás Maduro Guerra, en una foto en una marcha convocada por Diosdado Cabello. Reuters

El diputado también se refirió a la situación en la que se encuentra su madre Cilia, quien también fue capturada en enero. De ella destacó que se encuentra "firme y alerta".

“Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, que está haciendo ejercicio todos los días”, aseguró el diputado en un mensaje grabado por la periodista venezolana de Telesur, Madelein García.