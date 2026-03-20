Silvio Rodríguez se ofrece como voluntario para defender Cuba de un ataque de EEUU y recibe su propio fusil: "Exijo mi AKM"

El cantautor de 79 años recibe un fusil de fabricación rusa. Presidencia de Cuba

Las claves nuevo Generado con IA Silvio Rodríguez recibió un fusil AKM simbólico por parte del Gobierno cubano para defender la isla ante un hipotético ataque de EEUU. El cantautor había solicitado el arma en su blog, expresando su disposición a empuñar las armas en defensa de Cuba. La entrega se realizó durante el Día Nacional de la Defensa, en el que se preparan ejercicios militares y civiles ante posibles agresiones externas. El clima social en Cuba está marcado por protestas crecientes debido a la escasez de alimentos, apagones y el deterioro de las condiciones de vida.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, adalid durante décadas de la dictadura castrista, recibió este viernes un fusil de las autoridades comunistas para defender la isla en caso de un hipotético ataque de EEUU.

En una ceremonia solemne encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el Gobierno cubano respondió a la petición del autor de "Ojalá", quien había usado su blog personal para solicitar el arma.

"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió el músico, de 79 años, en su blog Segunda cita, en referencia al emblemático fusil de asalto soviético.

"En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la patria ante cualquier agresión del gobierno de EEUU, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM", escribió la Presidencia de Cuba en sus redes.

A pesar de ser solo simbólico, la Presidencia agregó que, "conjuntamente", obtuvo "un fusil AKM de combate".

La ceremonia de entrega se produjo durante el Día Nacional de la Defensa, una jornada en la que se realiza un ejercicio militar y civil para preparar al pueblo y las Fuerzas Armadas ante una posible agresión externa.

Para Cuba, entregar armas a un civil de 79 años sin ningún tipo de formación militar ante la hipótesis de una invasión estadounidense supone una "respuesta a su noble y revolucionario reclamo.

Las autoridades no aclararon si esas armas pueden usarse contra las protestas que comienzan a sacudir la isla ante la grave crisis que padece.

La escasez de alimentos, los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida han llevado a algunos ciudadanos a expresar su descontento de forma cada vez más visible, según ha relatado el diario The New York Times.

En los últimos meses se han registrado protestas y actos de desafío que reflejan el nivel de frustración acumulada entre la población.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el viernes de la semana pasada en la ciudad de Morón, donde un grupo de personas irrumpió en una sede local del Partido Comunista de Cuba, sacó muebles a la calle y los quemó.

Este incidente tuvo lugar tras varios días de apagones prolongados que dejaron a amplias zonas del municipio sin electricidad. Estos problemas se han intensificado desde la captura de Maduro y el corte al tráfico de crudo que enviaba Venezuela hasta Cuba.

La entrada de estos manifestantes en la sede del Partido Comunista, el partido único del país, supone un aumento en la intensidad de estas protestas, al arremeter contra uno de los símbolos de poder de la dictadura.