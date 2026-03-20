La Justicia de EEUU investiga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con narcotraficantes

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo.

Las claves nuevo Generado con IA La Justicia de Estados Unidos investiga al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes. Según The New York Times, la investigación examina si Petro se reunió con narcotraficantes o solicitó donaciones de ellos durante su campaña presidencial. Tres personas familiarizadas con el caso han confirmado la existencia de estas investigaciones al diario estadounidense.

La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

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