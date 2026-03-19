Delcy Rodríguez se protege de los restos del 'madurismo': purga a Vladimir Padrino y ya apunta a Diosdado

La destitución de Padrino López es el cambio más importante en la estructura del régimen desde la salida de Maduro, en medio de una purga de altos cargos chavistas.

Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo, reemplazándolo por Gustavo González López.

Delcy Rodríguez se blinda, se protege de los restos del madurismo. La presidenta encargada de Venezuela anunció este miércoles la destitución del todopoderoso ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, discutido desde la captura del líder chavista. Su recambio es el general Gustavo González López, un hombre de la máxima confianza de la inquilina del Palacio de Miraflores.

Es el mismo González López que asumió la jefatura de la guardia presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tan sólo cinco días después de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa. El mismo que recibió en Caracas al director de la CIA, John Ratcliffe, menos de dos semanas después de los ataques de Estados Unidos sobre la capital.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió en Telegram la presidenta encargada, que evitó detallar los motivos del cese. "Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", concluyó.

"Agradezco profundamente a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras y todo el apoyo brindado durante mi gestión", respondió en la red social X el propio Padrino, que felicitó con deportividad a su sucesor en el cargo: "Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad".

Padrino López llevaba más de once años a la cabeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Era uno de los hombres fuertes del chavismo antes incluso de que Maduro lo nombrara ministro de Defensa a finales de 2014, en sustitución de la almirante Carmen Meléndez, actual alcaldesa de Caracas.

Su destino cambió, sin embargo, la madrugada del 3 de enero. No mostró más que resignación ante el "secuestro" de Maduro. Sus subordinados apenas dieron muestras de oposición durante la operación Resolución Absoluta. El runrún sobre su futuro inundaba desde entonces los cuarteles. Su salida era un secreto a voces.

Sobre su sucesor, encargado hasta este miércoles de la protección personal de la presidenta, pesan las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por corrupción y violaciones de derechos humanos desde su etapa a la cabeza del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Una oscura hoja de servicios que, sin embargo, la Administración Trump parece tolerar.

La purga de Padrino no es la primera salida simbólica del Gobierno o de otros aparatos del Estado desde que Delcy Rodríguez pasa sus días en Miraflores. De hecho, la presidenta interina efectuó este mismo miércoles otros seis nuevos nombramientos para el Gabinete y otros puestos de máxima responsabilidad.

El primer purgado de renombre fue Alex Saab, el testaferro de Maduro, que ostentaba la cartera de Industria y Producción Nacional tras su liberación en diciembre de 2023. Un mes después presentó su renuncia el fiscal general, Tarek William Saab, el gran operador judicial del chavismo. Pero la destitución de Padrino es el cambio de mayor calado en la arquitectura del régimen desde la caída de Maduro.

"Delcy estaba atrapada entre la presión de las órdenes de la Administración Trump y los actores del chavismo tradicional que aún controlan las armas", explica en conversación con este periódico el diplomático turco Imdat Oner, que sirvió en la Embajada de su país en Caracas. "Para consolidar su poder, necesita eliminar o desplazar a las figuras que pueden bloquear su influencia sobre las instituciones".

"Padrino era clave en ese sentido, ya que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas durante más de una década y acumuló un enorme poder dentro del sistema", añade Oner, que advierte: "Lo que está haciendo Delcy es rediseñar toda la estructura de poder para mantener un autoritarismo controlado en Venezuela, no una transición democrática".

"Estamos siendo testigos de una recomposición", coincide, por su parte, el sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui, quien recuerda que en las quinielas para suceder a Padrino figuraba el nombre de otro general, Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y de Justicia de Maduro caído en desgracia y que hace menos de tres años aterrizó en Madrid en calidad de exiliado tras pasar por las prisiones del régimen.

Después de Padrino, es el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien tiene más papeletas para ser el próximo purgado. "No estaría tan seguro", desliza Uzcátegui. "González López se la lleva bien con él". Oner discrepa: "Creo que él es el siguiente, pero podría llevar algo más de tiempo. Diosdado es una figura más difícil que Padrino".