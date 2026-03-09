El partido de Petro, Pacto Histórico, gana las elecciones al Senado de Colombia y Uribe vuelve a liderar la oposición

Las claves nuevo Generado con IA El Pacto Histórico, partido de Gustavo Petro, gana las elecciones al Senado de Colombia con el 22,8% de los votos y 25 escaños. El Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, se consolida como principal fuerza opositora con 17 escaños, aunque Uribe no logra su reelección. El Partido Liberal y el Partido Conservador ocupan el tercer y cuarto lugar con 13 y 10 escaños respectivamente. En las consultas interpartidistas se eligieron tres candidatos presidenciales: Iván Cepeda (izquierda), Paloma Valencia (derecha) y Claudia López (centro), de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Pacto Histórico, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha alzado este domingo como el partido más votado en las elecciones para el Senado, con el 22,8% de los votos, siete puntos por encima de la formación que lidera el exdirigente Álvaro Uribe, Centro Democrático.

De esta manera, el partido de Petro se consolida como la fuerza con más poder en el Senado de Colombia tras lograr más de 4,4 millones de votos, que se traducen en 25 escaños, un aumento considerable frente a los 2,8 millones de votos y 20 escaños que logró hace cuatro años.

Por otro lado, el uribismo vuelve a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto lugar en las elecciones legislativas de 2022.

Eso sí, pese a haber logrado casi tres millones de votos, Centro Democrático ha obtenido 17 escaños, dejando fuera del Senado a Álvaro Uribe, que ocupaba el puesto 25 de la lista cerrada que presentó el partido a estas elecciones.

A estas dos principales fuerzas de Colombia les siguen el Partido Liberal con casi 2,2 millones de votos y 13 escaños votos y el Partido Conservador, con un 1,8 millones de votos y 10 asientos.

Ligeramente por debajo aparecen Alianza por Colombia, el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logra un 8,1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha), con un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4,6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación.

Iván Cepeda

Este domingo, en paralelo con las elecciones al Senado, también se llevaron a cabo las consultas interpartidistas en las que otro sector de la izquierda, así como parte del centro y de la derecha eligieron a sus candidatos presidenciales para la primera vuelta.

Estas consultas para escoger tres candidatos presidenciales arrojaron alguna luz sobre las elecciones del próximo 31 de mayo, pero está por verse si los ganadores tendrán fuerza suficiente para dar la vuelta a un tablero que dominan el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido de Gustavo Petro, lidera con comodidad las encuestas de intención de voto, y el único que hasta ahora parece ofrecerle alguna resistencia es justamente su némesis, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Una de las tres candidata elegidas es Paloma Valencia, del derechista Centro Democrático.

Discípula del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), es una de las ganadoras de la jornada electoral no solo porque se impuso con abrumadora mayoría en 'La gran consulta por Colombia', que disputó con otros ocho candidatos de la derecha.

Otra de las candidatas es la centrista Claudia López, del movimiento Imparables.

Fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, años en que tuvo que hacer frente a la pandemia. Se ha movido siempre entre el centro y la izquierda moderada y fue una de las figuras del partido Alianza Verde del que renunció para formar Imparables, el movimiento con el que busca la Presidencia.

El terder y último candidato a las presidenciales es Roy Barreas, del partido de izquierda Frente Amplio Unitario.

Es un veterano exsenador que ha transitado por todo el arco político colombiano y para estas elecciones recaló en la izquierda como alternativa moderada a la candidatura de Iván Cepeda.

Barreras fue aliado de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y hace cuatro años ayudó a elegir a Petro.